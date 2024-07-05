На трассе Moscow Raceway пройдут гонки кубков России и Московской области

Фото: пресс-служба Минспорта МО
На автодроме Moscow Raceway в Волоколамском городском округе на 6 июля пройдут Кубок России и Кубок Московской области по кольцевым гонкам на выносливость. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Зрителей ждут шесть часов захватывающих сражений, а также большой автофестиваль с массой развлечений. В гонках примут участие лучшие отечественные пилоты: экс-гонщики «Формулы-1» Виталий Петров и Сергей Сироткин, победитель FIA WEC LMP2 Роман Русинов, призёр Кубка Ле-Мана Кирилл Смаль и другие. На старт выйдут более 20 сильнейших экипажей страны. На финишной прямой состоится концерт группы Антона Самойлова, которая исполнит хиты 90-х.
Помимо этого, гости фестиваля смогут прокатиться с опытными гонщиками на дрифт-такси и ощутить себя профессиональными пилотами, проехавшись за рулём модели отечественного гоночного прототипа BR03 по виртуальной версии трассы Moscow Raceway. Для юных любителей гонок будет работать детская зона с аниматорами.
Билеты доступны на сайте организаторов, для детей до 14 лет вход свободный. Начало мероприятий – в 11 часов.
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«Также зрители смогут совершить прогулку по рабочей зоне пит-лейн, присоединиться к экскурсии в паддок и боксы команд, познакомится со спортсменами и их техникой, сделать уникальные фото со стартовой прямой. Во время прогулки по питлейн по трассе проедут участники выставки ретро-автомобилей. При лётной погоде состоится вертолётная экскурсия. Понаблюдать за ходом гонки можно будет с высоты птичьего полёта», – говорится в сообщении.
Помимо этого, гости фестиваля смогут прокатиться с опытными гонщиками на дрифт-такси и ощутить себя профессиональными пилотами, проехавшись за рулём модели отечественного гоночного прототипа BR03 по виртуальной версии трассы Moscow Raceway. Для юных любителей гонок будет работать детская зона с аниматорами.
Билеты доступны на сайте организаторов, для детей до 14 лет вход свободный. Начало мероприятий – в 11 часов.
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Лора Луганская