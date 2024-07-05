Подмосковные рапиристы взяли три золотые медали Спартакиады учащихся

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные спортсмены завоевали три золотые наград на соревнованиях по фехтованию на рапирах XII летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Сборной Подмосковья не было равных в командном зачёте среди рапиристок. В титульном противостоянии команда квартет со счётом 45:42 взял верх над соперницами из Курской области. Золотые медали – на счету Василисы Бахтияровой, Софии Дзобаевой, Миланы Левчук и Стефании Часовниковой», – уточнили в министерстве.Кроме того, Часовникова праздновала победу в личном зачёте. Подмосковная рапиристка в финальной дуэли выиграла у курянки Полины Волобуевой – 15:13.
У юношей в личных соревнованиях первенствовал Илья Ильичёв. В заключительной встрече он со счётом 15:12 победил Амира Фахретдинова из Башкирии.
Соревнования рапиристов в рамках XII летней Спартакиады учащихся России состоялись в Орле. Турнир проходил в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская