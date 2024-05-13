Подмосковный клуб «Динамо-Электросталь» завоевал Суперкубок-2024 по хоккею на траве

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменки из подмосковного клуба «Динамо-Электросталь» стали обладательницами российского Суперкубка-2024 по хоккею на траве, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В матче за первое место хоккеистки команды «Динамо-Электросталь» встретились с представительницами казанского клуба «Динамо-Ак Барс», встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подмосковного клуба. Оба гола, принесших победу команде из Электростали в этой решающей встрече, Светлана Арусия», — говорится в сообщении.Турнир проводился в столице Татарстана – Казани.
В министерстве отметили, что женская команда «Динамо-Электросталь» выигрывает Суперкубок четвёртый раз подряд.
Ранее сообщалось, что команда спортшколы Павловского Посада завоевала Бронзовую медаль всероссийских соревнований среди юношей до 15 лет имени И. Едешко.
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