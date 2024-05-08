Тренер Рианчо назвал Дзюбу легендой российского футбола

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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что футболист Артём Дзюба является легендой отечественного спорта и, в частности, ЧМ-2018.
«Не знаю, в какой сейчас форме Дзюба и с чем связаны его проблемы в «Локомотиве». Наверное, более молодые игроки выигрывают у него конкуренцию — это естественный процесс. Но Дзюба — легенда российского футбола и ЧМ-2018. Без него Россия вряд ли бы прошла Испанию в 1/8 финала. Карьеру Дзюбы можно назвать успешной», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Рианчо.
Ранее бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что 35-летний форвард Артём Дзюба является лучшим нападающим команды на данный момент. По его мнению, спортсмен хорошо играет корпусом и головой, и команде он очень полезен.
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