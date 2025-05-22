Орещук: матч «Краснодар» – «Динамо» будет ярким и напряжённым

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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «бело-голубыми».
По его мнению, встреча обещает быть напряжённой и результативной, поскольку обеим командам необходима победа. Он отметил, что соперники склонны играть в атакующий футбол и не будут отсиживаться в обороне. Ожидается полный стадион, и, как подчеркнул эксперт, при такой поддержке со стороны трибун «Краснодар» вряд ли выберет оборонительную тактику.
Также он высказался о будущем главного тренера «Динамо» Ролана Гусева. По его словам, многое будет зависеть от Желько Бувача, который, вероятно, примет окончательное решение. При этом Орещук отметил, что в случае сохранения Бувача на посту спортивного директора, логичным было бы оставить Гусева в команде, чтобы обеспечить преемственность и единство подходов.
Перед заключительным туром РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 64 очками, а «Динамо» занимает четвёртую строчку, имея в активе 56 баллов.
Матч «Краснодар» – «Динамо» состоится в субботу, 24 мая. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.
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«Мне кажется, если Мусаев захочет так сыграть, ему там никто этого сделать не даст – и футболисты сами побегут в атаку», — добавил Орещук для Metaratings.ru.
Также он высказался о будущем главного тренера «Динамо» Ролана Гусева. По его словам, многое будет зависеть от Желько Бувача, который, вероятно, примет окончательное решение. При этом Орещук отметил, что в случае сохранения Бувача на посту спортивного директора, логичным было бы оставить Гусева в команде, чтобы обеспечить преемственность и единство подходов.
Перед заключительным туром РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 64 очками, а «Динамо» занимает четвёртую строчку, имея в активе 56 баллов.
Матч «Краснодар» – «Динамо» состоится в субботу, 24 мая. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.
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Дайана Хусинова