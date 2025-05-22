Орещук: матч «Краснодар» – «Динамо» будет ярким и напряжённым

Краснодарские «быки» являются фаворитами в будущем матче с «Динамо» в рамках 30-го тура РПЛ. Своими ожиданиями и мнением о будущем матче поделился экс-защитник российской сборной Дмитрий Сенников в беседе с Metaratings.ru.