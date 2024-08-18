В Польше исключили разрешение на удары по России на фоне событий под Курском

Фото: istockphoto/Olena_Z
События под Курском не повлияют на позицию западных союзников Киева по применению поставленного ими оружия Украине. Об этом в беседе с агентством Reuters сообщил глава польского МВД Томаш Семоняк.
Он ответил на вопрос о возможности снятия ограничений на использование украинской стороной оружия западных стран для удара по территории России с учетом нападения ВСУ в Курской области.
Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Киев добивается использования российской стороной ядерного оружия. Кроме того, по словам Лукашенко, при помощи нападения под Курском Украина хочет выиграть лучшую позицию, если начнутся переговоры.
Читайте также:
Лукашенко рассказал, с чего следует начать мирные переговоры по Украине
Стало известно о влиянии боев под Курском на поставки для ВСУ оружия Запада
Bild: Киев больше не сможет использовать некоторые виды немецких вооружений
«Это наступление не меняет позицию Запада по противодействию эскалации», — сказал чиновник.
Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Киев добивается использования российской стороной ядерного оружия. Кроме того, по словам Лукашенко, при помощи нападения под Курском Украина хочет выиграть лучшую позицию, если начнутся переговоры.
Читайте также:
Лукашенко рассказал, с чего следует начать мирные переговоры по Украине
Стало известно о влиянии боев под Курском на поставки для ВСУ оружия Запада
Bild: Киев больше не сможет использовать некоторые виды немецких вооружений
Никита Кротов