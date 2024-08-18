В СФ ответили на слова мэра Львова о страшной цене за атаку ВСУ под Курском

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Все вторгшиеся на территорию РФ части ВСУ будут уничтожены, либо взяты в плен, заявил «Ленте.ру» сенатор СФ Владимир Джабаров. Таким образом первый зампред комитета по международным делам ответил на слова градоначальника Львова Андрея Садового про страшную цену за атаку ВСУ в Курской области.
«Я так понимаю, что в числе тех частей, которые вторглись в Курскую область, было много выходцев с Западной Украины. Пошли похоронки. Но я хочу сказать, что это касаться будет не только Западной Украины. Все части ВСУ, которые вторглись в нашу страну либо будут уничтожены, либо взяты в плен», — резюмировал сенатор.Ранее Садовый написал в соцсетях, что «операция ВСУ имеет свою страшную цену. Надо это осознать и помнить тех, кто за это расплачивается».
Боевики ВСУ напали на приграничье Курской области 6 августа. Украинские радикалы решили прорвать оборону ВС РФ, но противнику дали отпор пограничники, солдаты и Росгвардия. Позже стало известно, что незадолго до атаки Украина получила от НАТО произведенный, согласно документам в этом году, бронеавтомобиль Senator, который и отправила в российский регион.
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