В Подмосковье в День физкультурника проведут более 300 спортивных мероприятий

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Свыше 300 спортивно-массовых мероприятий будет организовано на территории Московской области в День физкультурника, который отмечается 10 августа, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«По всему Подмосковью пройдут праздники и фестивали, спартакиады и соревнования по различным дисциплинам, показательные выступления, открытые тренировки, весёлые старты мастер-классы и многое другое», — говорится в сообщении.Ожидается, что всего в областном празднике спорта примут участие свыше 50 тысяч человек. Самые масштабные мероприятия намечены в Наро-Фоминском городском округе, Зарайске, Чехове, Мытищах и Балашихе.
В министерстве отметили, что спортивные мероприятия в честь Дня физкультурника пройдут в соответствии с целями федерльной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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