В России оценили церемонию закрытия Олимпийских игр-2024

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Председатель комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале оценил церемонию закрытия Олимпийских игр-2024.
По словам сенатора, авторы церемонии закрытия Игр-2024 обещали сошествие «Сына зари», однако на стадион «Стад де Франс» спустилось либо насекомое, либо дьявол. Пушков подчеркнул, что образ Люцифера не дает покоя организаторам Олимпиады.
Напомним, торжественная церемония закрытия Олимпиады состоялась 11 августа. На ней состоялся парад спортсменов и передача олимпийского флага городу-хозяину следующих летних Игр.
Ранее сообщалось, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, торжественная церемония закрытия Олимпиады состоялась 11 августа. На ней состоялся парад спортсменов и передача олимпийского флага городу-хозяину следующих летних Игр.
Ранее сообщалось, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова