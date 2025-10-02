Нападающий «Балтики» Оффор: адаптация протекает плавно
Нигерийский нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор рассказал о своей адаптации. По словам игрока, она проходит плавно, но каждый день приходится привыкать к чему-то новому.
Оффор дал интервью Metaratings.ru после победы в матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России над «Акроном» (3:0). В нем он отметил, что учиться чему-то каждый день и ему еще есть куда расти. По словам нападающего, его ничего не остановит и продолжит развиваться.
К тому же игрок высказался о русской зиме. Оффор признался, что знает о том, какая она холодная, и никогда не будет к ней готов.
Читайте также: