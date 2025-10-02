Тороп: хочу, чтобы на матчах РПЛ была атмосфера, как на Кубке России

02 октября 2025, 14:17

Фото: iStock/master1305

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп заявил, что хотел бы видеть на матчах РПЛ такую же атмосферу, которая присутствует на играх в рамках проведения Кубка России. В особенности футболист отметил красивые перфомансы болельщиков.





Своим мнением Тороп поделился с Metaratings.ru после матча с «Локомотивом» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. По мнению голкипера, на играх чемпионата хотелось бы видеть столько же фанатов.





«Мне очень повезло, что на Кубке всегда много болельщиков. Они делают очень красивые перфомансы. Ультрас ЦСКА и «Локо» заряжали весь матч, в такие моменты находишься в прострации, но стараешься выдать максимум. Это очень атмосферно. Конечно, хотел бы, чтобы на РПЛ была такая же атмосфера и приходили активные фанаты», — сказал Тороп.