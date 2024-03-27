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Нападающий Эндрик обошел Пеле и установил рекорд сборной Бразилии

27 марта 2024, 14:02
Фото: iStock/Rost-9D

Фото: iStock/Rost-9D

Нападающий сборной Бразилии Эндрик забил победные голы в двух матчах за национальную команду. Он превзошел Роналдо и Пеле по времени, которое он затратил на это, пишет РИА Новости.
В играх против Испании (3:3) и Англии (1:0) Эндрик забил два победных гола. Ему потребовалось на это 49 минут. Тем самым футболист обошел по времени рекорд известного Пеле, который затратил на подобное 64 минуты, и Роналдо, который использовал 529 минут.

Эндрик на данный момент выступает за бразильский «Палмейрас», летом он присоединится к «Реалу». ​Нападающему всего 17 лет.


Ранее футбольная команда Грузии обыграла сборную Греции в серии пенальти (4:2) и впервые в своей истории вышла на чемпионат Европы. На групповом этапе она встретится с Турцией, Португалией и Чехией. Украинская сборная вышла на Евро-2024 следом за Грузией.

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#футбол
#европа
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Россиян, желающих посетить Олимпийские игры, предупредили о рисках инцидентов
Посол предупредил россиян, желающих посетить Олимпиаду, о рисках инцидентов
27 марта 2024, 13:03

Фото: iStock/Daniel Bartus

Посол России во Франции Алексей Мешков предупредил россиян, собирающихся посетить Олимпийские игры-2024, о рисках непредвиденных инцидентов и ограниченных возможностях получить помощь. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».
Он подчеркнул, что власти также создают препятствия для работы российских дипломатов в период проведения игр. Им не только запретили посещать мероприятия в рамках Олимпиады, но и не дают гарантий получения пропусков для передвижения по центру Парижа, который в этот период будет полностью перекрыт и где находятся все посольские учреждения.

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#олимпиада
#франция
#россияне
#инцидент
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Для обустройства спортплощадок в Егорьевске передано два участка
27 марта 2024, 11:49

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Министерство имущественных отношений Московской области предоставило земельные участки для устройства спортивных объектов в городском округе Егорьевск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В постоянное бессрочное пользование предоставлены два участка: Дворцу спорта «Егорьевск» – 0,18 га для устройства универсальной спортивной площадки в деревне Полбино, спорткомплексу «Мещёра» – 0,73 га для благоустройства футбольного поля с естественным покрытием на ул. Фабричой в Егорьевске.
«Спортивная инфраструктура развивается по федеральному проекту «Спорт – норма жизни». Примечательно, что самые разные спортобъекты возводятся на сельских территориях. Главное, что там есть спрос на это у жителей», – отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Она добавила, что в каждом городском округе Подмосковья ежегодно устанавливают новые спортивные площадки, приводят в надлежащий вид уже имеющиеся.

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#строительство
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«Вашингтон» обыграл «Детройт» в матче НХЛ, Овечкин прервал голевую серию
27 марта 2024, 11:27

Фото: istock / JohnAlexandr

Команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом информирует Sports.ru.
Матч прошел в столице Соединенных Штатов и завершился победой хозяев со счетом 4:3. В составе «Вашингтона» две шайбы забросил Дилан Строум, по одной Коннор Макмайкл и Ник Дауд. У «Детройта» отличились Алекс Дебринкэт, Дэвид Перрон и Патрик Кейн.

Нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин четыре раза попал в створ ворот.

За счёт этой победы хоккеисты из Вашингтона набрали 81 очко и разместились на восьмой строчке на «Востоке». У «Детройта» - 79 очков.

Ранее хоккейный комментатор Филипп Майков заявил о преображении Овечкина в сезоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Матч Франция – Чили начался с минуты молчания в память о погибших в «Крокусе»

Определились последние участники чемпионата Европы по футболу

Пушков: Минута молчания по жертвам в «Крокусе» — проявление человечности Франции
#матч
#нхл
#александр овечкин
#хоккей
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Матч Франция – Чили начался с минуты молчания в память о погибших в «Крокусе»
27 марта 2024, 03:51

Фото: iStock/ FotografieLink

Участники и зрители товарищеского матча между сборными Франции и Чили, который прошел на стадионе «Велодром» во французском Марселе, почтили память жертв теракта в «Крокус сити холле» минутой молчания. Трансляцию матча провел телеканал TF1.
В эфире перед выстроившимися в ряд игроками на поле разместили виртуальный баннер с надписью «Мир» на русском и на английском языках. Футболисты выстроились у центрального круга, после чего была проведена памятная церемония.


«Французская федерация футбола выражает соболезнования жертвам произошедшего в Москве теракта и их семьям. Просим соблюсти минуту молчания», — заявил диктор стадиона.


Одним из участников матча стал футболист московского ЦСКА Виктор Давила.

Заседание Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции накануне так же началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле».

Стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» вечером 22 марта в подмосковном Красногорске. В зал ворвалась группа мужчин, они расстреливали людей и бросали зажигательные шашки. В результате погибли по меньшей мере 139 человек, пострадали — 182. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Все четверо подозреваемых в исполнении теракта найдены и задержаны. Всего задержаны 11 человек, по подозрению в причастности к преступлению.

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#зрители
#теракт
#память
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#человек
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#соболезнования
#мир
#футболист
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Определились последние участники чемпионата Европы по футболу
27 марта 2024, 02:28

Фото: iStock/FotografieLink

Заключительные матчи плей-офф квалификации на футбольный чемпионат Европы-2024 прошли 26 марта. В результате определились последние три сборные, которые поедут на турнир — ими стали национальные команды Грузии, Украины и Польши, сообщает РБК.
«Состоялись финальные матчи стыковых матчей за право сыграть в основной части чемпионата Европы по футболу 2024 года. Последними участниками турнира стали сборные Грузии, Украины и Польши», — говорится в материале.

Сборная Грузии одержала победу над греками в серии пенальти со счётом 4:2, выйдя на Евро впервые в своей истории. Также в серии послематчевых ударов Польша оказалась сильнее Уэльса, а сборная Украины, проигрывая по ходу встречи, одержала волевую и драматичную победу над Исландией (2:1).



В группу A европейского первенства в итоге попали Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария. В группе B состоятся игры между сборными Хорватии, Испании, Италии и Албании. В группе C сыграют между собой Словения, Дания, Англия и Сербия. В группе D пройдут матчи между национальными дружинами Польши, Нидерландов, Австрии и Франции. Футбольная группа E состоит из Бельгии и Словакии, а также Румынии и Украины. Наконец, в последней группе F, согласно жеребьевке, оказались команды Грузии, Турции, Грузии, Чехии и Португалии.

Главный футбольный турнир ближайшей пары лет стартует 14 июня на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финальный поединок 14 июля примет берлинский «Олимпиаштадион».

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#чемпионат европы
#футбол
#грузия
#украина
#польша
#спорт
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Пушков: Минута молчания по жертвам в «Крокусе» — проявление человечности Франции
27 марта 2024, 02:08

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Российский сенатор Алексей Пушков положительно отреагировал на проведение минуты молчания в память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» перед товарищеским матчем между национальными футбольными командами Франции и Чили.
«Минута молчания по жертвам террористической атаки в "Крокусе", объявленная на стадионе в Марселе, — первое человеческое проявление со стороны французов за долгое время», — написал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в своём Telegram.

Ранее президент французской футбольной федерации Филипп Диалло, объявляя минуту молчания, отметил, что, когда происходят подобные теракту в Красногорске события, нужно проявить солидарность с народом Российской Федерации.

Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Ближнем Востоке, также началось 25 марта с минуты молчания в память о жертвах чудовищного теракта, произошедшего в Красногорске.

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#франция
#россия
#футбол
#теракт
#крокус сити холл
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РБК: Сборная Украины по футболу обыграла Исландию и вышла на Евро
27 марта 2024, 01:06

Фото: iStock/BirgitKorber

Футбольная сборная Украины вышла на Евро-2024 следом за Грузией. В решающем матче украинская национальная команда драматически обыграла Исландию со счетом 2:1, пишет РБК.
Соперниками дружины Сергея Реброва в группе на Евро-24 будут Румыния, Бельгия и Словакия.

Ранее футбольная команда Грузии обыграла сборную Греции в серии пенальти (4:2) и впервые в своей истории вышла на чемпионат Европы. На групповом этапе она встретится с Турцией, Португалией и Чехией. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Греция не участвует в чемпионате Европы с 2012 года. В 2004 году греческая сборная завоевала континентальное первенство.

Ранее молодежная сборная России по футболку обыграла действующих чемпионов мира – сборную Уругвая.

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#украина
#футбол
#евро
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Сборная Грузии впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу
Сборная Грузия впервые в истории квалифицировалась на чемпионат Европы по футболу
26 марта 2024, 23:21

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Сборная Грузии по футболу обыграла сборную Греции в финальном матче квалификации чемпионата Европы 2024 года, сообщает ТАСС.
Матч прошел во вторник, 26 марта, в Тбилиси. Основное время закончилось со счетом 0:0, в дополнительное время ни одна из команд не забила, а в серии пенальти Грузия победила со счетом 4:2.

Грузия впервые в своей истории примет участие в Евро и на групповом этапе встретится с Турцией, Португалией и Чехией. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Греция не участвует в чемпионате Европы с 2012 года. В 2004 году греческая сборная завоевала континентальное первенство.

Ранее молодежная сборная России по футболку обыграла действующих чемпионов мира – сборную Уругвая.

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#футбол
#игра
#чемпионат европы
#грузия
#греция
#россия
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В Петербурге пройдёт благотворительный забег в честь Года семьи
26 марта 2024, 20:01

Фото: istockphoto.com/WoodysPhotos

В Санкт-Петербурге в Приморском парке Победы 26 мая состоится благотворительный забег «Бегом с Дневником» в честь Года семьи.
Сегодня, 26 мата, для всех желающих открылась регистрация на участие в мероприятии.

Отмечается, что забег будет проводится изданием «Петербургский дневник» и станет одним из центральных спортивных мероприятий Дня города. При этом, мероприятие пройдёт уже в третий раз.

Отмечается, что в рамках забега будет две дистанции – 5 и 10 км, а также детские старты.

«Забег стал традиционным спортивным событием, которое дополняет программу празднования дня рождения Санкт-Петербурга. В этот раз забег посвящён Году семьи, и мы уверены, что все участники получат яркие впечатления и отметят День города в одном из самых больших и благоустроенных парков в городе», – отметил главный редактор издания Кирилл Смирнов.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Звёздном городке состоится «Гагаринский забег» к 90-летию великого космонавта. Мероприятие пройдёт 21 апреля 2024 года в 54 раз. Подать заявку на участие можно до 15 марта на официальном сайте мероприятия.

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#семьи
#санкт-петербург
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