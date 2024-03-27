Нападающий Эндрик обошел Пеле и установил рекорд сборной Бразилии

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Нападающий сборной Бразилии Эндрик забил победные голы в двух матчах за национальную команду. Он превзошел Роналдо и Пеле по времени, которое он затратил на это, пишет РИА Новости.
В играх против Испании (3:3) и Англии (1:0) Эндрик забил два победных гола. Ему потребовалось на это 49 минут. Тем самым футболист обошел по времени рекорд известного Пеле, который затратил на подобное 64 минуты, и Роналдо, который использовал 529 минут.
Эндрик на данный момент выступает за бразильский «Палмейрас», летом он присоединится к «Реалу». Нападающему всего 17 лет.
Ранее футбольная команда Грузии обыграла сборную Греции в серии пенальти (4:2) и впервые в своей истории вышла на чемпионат Европы. На групповом этапе она встретится с Турцией, Португалией и Чехией. Украинская сборная вышла на Евро-2024 следом за Грузией.
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Эндрик на данный момент выступает за бразильский «Палмейрас», летом он присоединится к «Реалу». Нападающему всего 17 лет.
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Мария Федоровцева