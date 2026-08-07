Нападающий «Коламбуса» рассказал, как воспринял переход в новый клуб
Хоккеист Ничушкин о переходе в «Коламбус»: перспективы хорошие
Нападающий «Блю Джекетс» Валерий Ничушкин впервые подробно высказался об обмене, который состоялся в конце июня. Российский форвард признался, что пока не до конца осознал произошедшее из-за семейных дел и переезда в Россию, но уже видит в переменах как вызовы, так и новые возможности.
Ничушкин рассказал, что уже успел кратко пообщаться с тренерским штабом и менеджментом «Блю Джекетс». Для него этот разговор стал неожиданным, но представители клуба заявили, что возлагают на россиянина большие надежды и рады его приобретению. Сам игрок пообещал ответственно подойти к подготовке к новому сезону.
«В плане хоккея — перспективы хорошие», — прокомментировал собеседник «РБ Спорт».Отвечая на вопрос о том, не является ли переход из команды-претендента на Кубок в коллектив, борющийся за плей-офф, шагом назад, Ничушкин отметил, что это лишь поверхностный взгляд. Он обратил внимание на возраст «Колорадо», который с момента их чемпионства значительно изменился, и похвалил состав «Коламбуса», выделив защитника Зака Веренски (обладателя приза лучшему защитнику сезона) и соотечественника Кирилла Марченко. Форвард также напомнил, что ситуация в лиге может кардинально поменяться после пары обменов.