Нападающий «Коламбуса» рассказал, как воспринял переход в новый клуб

07 августа 2026, 18:20

Хоккеист Ничушкин о переходе в «Коламбус»: перспективы хорошие

Фото: istockphoto/master1305

Нападающий «Блю Джекетс» Валерий Ничушкин впервые подробно высказался об обмене, который состоялся в конце июня. Российский форвард признался, что пока не до конца осознал произошедшее из-за семейных дел и переезда в Россию, но уже видит в переменах как вызовы, так и новые возможности.





Ничушкин рассказал, что уже успел кратко пообщаться с тренерским штабом и менеджментом «Блю Джекетс». Для него этот разговор стал неожиданным, но представители клуба заявили, что возлагают на россиянина большие надежды и рады его приобретению. Сам игрок пообещал ответственно подойти к подготовке к новому сезону.





«В плане хоккея — перспективы хорошие», — прокомментировал собеседник «РБ Спорт».