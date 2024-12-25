Полтапов: лучше поиграть в России и обрести стабильность перед карьерой в НХЛ

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Нападающий ХК ЦСКА Прохор Полтапов рассказал о своих карьерных планах. Он заявил, что решил сначала поиграть в России и обрести стабильность перед возможной карьерой в НХЛ. По его словам, каждый хочет попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге.
«После неудачи в прошлом сезоне осознавал, что нельзя ехать в НХЛ неподготовленным. А у меня они пошли волнами: один — качественный, другой — плохой. Там подобного терпеть не станут. Решил, что лучше еще поиграть в России и обрести стабильность», — пояснил хоккеист в интервью RT.В то же время стала известна судьба другого российского хоккеиста, бывшего игрока СКА Никиты Камалова. Как стало известно Metaratings.ru, после расторжения контракта с «Барысом», которое произошло накануне, 24 декабря, он может продолжить свою карьеру в «Сибири».
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