ЦСКА хочет обменять канадского защитника Колби Уильямса
ЦСКА рассматривает возможность обмена 30-летнего канадского защитника Колби Уильямса, который играет за команду второй сезон.
Как пишет Metaratings.ru, Уильямс проводит свой четвертый сезон в КХЛ, перейдя к «армейцам» из «Адмирала».
В текущем сезоне защитник принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата FONBET КХЛ, набрав три очка (один гол и две передачи) при показателе полезности «+3».
С 2012 по 2022 год Уильямс выступал за команды АХЛ, включая «Раджайна Пэтс», «Херши Беарс» и «Белвилл Сенаторз».
