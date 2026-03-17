Нападающий московского «Динамо» высказался о кубковом противостоянии со «Спартаком»

Футболист Сергеев: кубковое противостояние со «Спартаком» еще не завершилось
Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев отметил, что перед ответным полуфиналом Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» команда не собирается оглядываться на результат первой встречи.
Первый матч на «ВТБ Арене» завершился победой «бело‑голубых» со счётом 5:2. Ответная встреча пройдёт 18 марта. «Спартак» примет «Динамо», стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.
«Ещё ничего не решено, это двухматчевое противостояние», — прокомментировал Сергеев Metaratings.ru.
Победитель пары выйдет в финал Пути РПЛ и сыграет там с сильнейшим в противостоянии ЦСКА — «Краснодар». Проигравший продолжит борьбу в Пути регионов и встретится с победителем матча «Зенит» — «Динамо».