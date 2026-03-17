Нападающий московского «Динамо» высказался о кубковом противостоянии со «Спартаком»

17 марта 2026, 13:15

Футболист Сергеев: кубковое противостояние со «Спартаком» еще не завершилось

Фото: istockphoto/matimix

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев отметил, что перед ответным полуфиналом Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» команда не собирается оглядываться на результат первой встречи.





Первый матч на «ВТБ Арене» завершился победой «бело‑голубых» со счётом 5:2. Ответная встреча пройдёт 18 марта. «Спартак» примет «Динамо», стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.





«Ещё ничего не решено, это двухматчевое противостояние», — прокомментировал Сергеев Metaratings.ru.