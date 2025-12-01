Нападающий петербургского «Зенита» Педро высказался о победе над казанским «Рубином»
Игрок «Зенита» Педро: Матч с «Рубином» стал очень сложным для нас
Нападающий петербургского «Зенита» Педро высказался о победе над казанским «Рубином» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом сообщает Metaratings.ru.
Матч между командами прошёл 30 ноября на стадионе «Газпром Арена». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
По словам Педро, игра с «Рубином» оказалась для «Зенита» очень сложной. Однако клуб смог одержать победу, несмотря на все препятствия.
«У соперника были опасные моменты, но они их не реализовали. А уже во втором тайме Нино забил отличный гол, который стал победным. У нас впереди осталась всего одна игра в этом году, поэтому надо хорошо к ней подготовиться и выиграть. Но для этого нам нужно хорошенько подготовиться», — отметил спортсмен.
Педро выразил желание завершить год на позитивной ноте.
На текущий момент, после 17 туров Российской Премьер-Лиги, «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 36 очков. В следующем туре, который состоится 6 декабря, «сине-бело-голубые» примут на своем поле команду «Акрон». Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.