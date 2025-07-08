Нападающий «Северстали» Котляревский вскоре перейдёт в «Авангард»
Нападающий хоккейного клуба «Северсталь» Михаил Котляревский скоро станет частью команды «Авангард».
Как сообщает издание Metaratings.ru, стороны согласовывают условия обмена.
Уточняется, что контракт Котляревского с череповецким клубом «Северсталь» истекает в 2026 году.
В сезоне-2024/25 Михаил Котляревский провёл 66 матчей регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и набрал 33 (18+15) очка при показателе полезности «+3». В плей-офф хоккеист провёл пять встреч и забросил две шайбы при показателе полезности «+1».
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