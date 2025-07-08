Нападающий «Северстали» Котляревский вскоре перейдёт в «Авангард»

Фото: iStock/vchal

Нападающий хоккейного клуба «Северсталь» Михаил Котляревский скоро станет частью команды «Авангард».



Как сообщает издание Metaratings.ru, стороны согласовывают условия обмена.

Уточняется, что контракт Котляревского с череповецким клубом «Северсталь» истекает в 2026 году.

В сезоне-2024/25 Михаил Котляревский провёл 66 матчей регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и набрал 33 (18+15) очка при показателе полезности «+3». В плей-офф хоккеист провёл пять встреч и забросил две шайбы при показателе полезности «+1».

Анастасия Чубина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0