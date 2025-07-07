Шмаров высказался о переходе Заболотного в «Спартак»

07 июля 2025, 17:28

Шмаров усомнился, что Заболотный забьет 10 голов за «Спартак»

Фото: istockphoto/Rost-9D

Нынешний бомбардир «Спартака» Антон Заболотный вряд ли сможет забить десять голов в сезоне за «красно-белых». Такое мнение в беседе с «РБ Спорт» высказал бывший игрок команды Валерий Шмаров.







«Вряд ли», — лаконично ответил он на соответствующий вопрос.

