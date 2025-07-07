Шмаров высказался о переходе Заболотного в «Спартак»
Шмаров усомнился, что Заболотный забьет 10 голов за «Спартак»
Нынешний бомбардир «Спартака» Антон Заболотный вряд ли сможет забить десять голов в сезоне за «красно-белых». Такое мнение в беседе с «РБ Спорт» высказал бывший игрок команды Валерий Шмаров.
«Вряд ли», — лаконично ответил он на соответствующий вопрос.Контракт с Заболотным подписали на год с возможностью продления на тот же срок. Спортсмен освободился, когда «Химки» не получили лицензию на сезон 2025/26. В прошлом сезоне нападающий провел 31 игру, забив шесть мячей и проведя такое же количество результативных передач.
Заболотный выступал за ЦСКА, «Зенит», «Тосно» и «Сочи». В составе «армейцев» получил Кубок страны, а в «Зените» — чемпионство России.