Нападающий «Трактора» Ливо сожалеет об отсутствии России на Олимпиаде
Нападающий «Трактора» Джошуа Ливо заявил, что планирует следить за хоккейным турниром на Олимпийских играх 2026 года. Он отметил, что будет болеть за сборную Канады, которую считает одним из главных претендентов на победу.
По словам хоккеиста, канадская команда традиционно входит в число фаворитов, однако на турнире ожидается серьезная конкуренция. Ливо подчеркнул, что болельщиков ждет зрелищный хоккей благодаря участию сильных национальных сборных.
При этом спортсмен в беседе с «РБ Спорт» выразил сожаление из-за отсутствия сборной России на международных соревнованиях. Он отметил, что матчи с участием российской команды, особенно против Канады и США, всегда привлекают большое внимание и добавляют турнирам дополнительную интригу.
Ливо также напомнил о прошлогоднем Турнире четырех наций, где, по его оценке, было немало напряженных встреч. Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 5 по 22 февраля 2026 года.
