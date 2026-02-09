Нападающий «Трактора» Ливо сожалеет об отсутствии России на Олимпиаде

09 февраля 2026, 15:57

Фото: iStock/LeArchitecto

Нападающий «Трактора» Джошуа Ливо заявил, что планирует следить за хоккейным турниром на Олимпийских играх 2026 года. Он отметил, что будет болеть за сборную Канады, которую считает одним из главных претендентов на победу.