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Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал пятую победу в чемпионате России

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал пятую победу подряд в прошедшем туре чемпионата России, обыграв одного из лидеров Суперлиги — калининградский «Локомотив», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Потрясающая победа в финальном матче уходящего года! Наше "Заречье“ в Калининграде выиграло у серебряного призера страны — „Локомотива“ — 3:2. Пятая победа подряд!» — написал в соцсетях министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Благодаря этой победе волейболистки из Подмосковья смогли занять позицию на четвёртом месте в турнирной таблице российского чемпионата.



«Девчонки, поздравляю с потрясающей победой в выездной игре! Пятой подряд! Спасибо за незабываемые эмоции. Вы умницы! Так держать!» — подчеркнул депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Колунов.

Следующий матч ВК «Заречье-Одинцово» проведёт на домашней арене. Игра станет первой в 2025 году. 6 января подмосковная команда встретится с саратовским «Протоном». Матч начнётся в 17:00.

Суперлига чемпионата России по волейболу проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#волейбол
WBC отстранила боксеров Усика и Фьюри по медицинским показателям
23 декабря 2024, 21:00

Фото: iStock/ Kalawin

Руководство Всемирного боксерского совета (WBC) решило отстранить от поединков украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри после реванша, передал Bloody Elbow.
Дисквалификация продлиться 36 дней. Чтобы не допустить медицинских осложнений у украинца и британца, руководство Всемирного боксерского совета приняло такое решение.

В ночь с 21 на 22 декабря Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри в 12-раундовом поединке. Украинский спортсмен защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Первый бой Усика и Фьюри был 19 мая и также закончился победой украинца. Для британского спортсмена то поражение стало первым на профессиональном ринге за 35 боев. Украинец на данный момент остается непобежденным.

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#спортсмен
#бокс
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Фигурист Дикиджи: не думаю о допуске российских спортсменов до отбора на ОИ-2026
23 декабря 2024, 20:15

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Фигурист Владислав Дикиджи заявил, что даже не думает о решении Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске российских спортсменов до отбора на ОИ-2026. По его словам, размышлять о подобных вещах не дают внутрироссийские соревнования.
«Как отношусь? Честно? Вообще не думаю об этом. Не отошел до конца от соревнований, а в этом состоянии желание одно: не думать о фигурном катании хотя бы пару дней. Тем более что у нас после чемпионата России даже отдыха не будет. Возвращаемся — и сразу снова на лед», — пояснил фигурист в интервью RT.
В то же время четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметил, что российские фигуристы должны все равно соревноваться, даже при условии урезанных составов. Так он в беседе с «РБ Спорт» прокомментировал решение ISU допускать лишь по одному спортсмену или паре в каждой дисциплине фигурного катания.
«Боятся они только одного: если мы приедем полными составами в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами, поэтому надо ехать на таких условиях», — подчеркнул Тихонов.
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#спорт
#лёд
#интервью
#фигурист
#фигурное катание
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В минском «Динамо» назвали причины поражения «Спартаку»
Хоккеист Бориков: «Динамо» проиграло «Спартаку» из-за утраты контроля
23 декабря 2024, 20:13

Фото: iStock/JohnAlexandr

Минское «Динамо» на протяжении всего матча со «Спартаком» владело инициативой, но под конец игры утратило контроль, когда красно-белые, наоборот, собрались. Об этом заявил хоккеист белорусского клуба Егор Бориков, добавив, что поражение в матче омрачило его первый забитый гол.
«Красно-белые — молодцы: бились до конца. Безусловно, было желание доказать, что и мы не лыком шиты. «Динамо» тоже обладает богатой историей и на каждую встречу выходит с максимальным настроем. Вообще не смотрим, кто по ту сторону площадки: «Спартак», «Ак Барс» или СКА», — поделился спортсмен в интервью RT.
В то же время игру «Спартака» оценил и бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов. В беседе с Metaratings.ru он отметил, что красно-белые хорошо «укрепились этим летом», а сейчас голодны до результата и потому у них многое получается.
«Где-то команда взлетает. Я ожидал, что спартаковцы будут идти в самом верху турнирной таблицы», — сказал он.
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#хоккей
#интервью
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#площадки
#спортсмен
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Подмосковный спортсмен Куликов выиграл Кубок мира по пауэрлифтингу
23 декабря 2024, 17:51

Фото: пресс-служба администрации Богородского г. о.

Студент Ногинского филиала Государственного университета просвещения Денис Куликов завоевал золото на Кубке мира по пауэрлифтингу, жиму лёжа, армлифтингу и другим отдельным упражнениям под эгидой Федерации IPL. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Богородского городского округа.
«Соревнования прошли в Москве. Денис занял первое место и выполнил норматив «Мастер спорта России». В ходе турнира спортсмен столкнулся с сильнейшими соперниками. Атмосфера была напряжённой и эмоциональной. В итоге упорство и настойчивость Дениса принесли плоды», – говорится в сообщении.
В соревнованиях приняли участие более 900 атлетов из 14 стран, включая Азербайджан, Белоруссию, Израиль, Индию, Иран, Казахстан, Турцию, Узбекистан и Центрально-Африканскую Республику, а также 69 регионов страны. Организатором выступил Союз пауэрлифтеров России.

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В Одинцове прошла первая лыжная гонка TOPSKI FAMILY на призы Панжинского

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#спорт
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#московская область
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Российский вратарь футбольного клуба «ПСЖ» Сафонов попал на обложку L'Equipe
23 декабря 2024, 15:17

Матвей Сафонов/Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Вратарь футбольной сборной России и клуба «Пари Сен-Жермен» попал на обложку журнала L'Equipe. Это ведущее спортивное издание во Франции.
Героем «глянца» Матвей стал после сыгранного его командой накануне матча 1/32 Кубка Франции с «Лансом». Подпись к фотографии гласит: «Хладнокровный голкипер». Заслуги россиянина оценены по достоинству: во многом именно благодаря ему парижский клуб вышел в следующий круг кубкового турнира.

Основное и дополнительное время игры закончилось вничью 1:1, причём команде Сафонова пришлось даже отыгрываться. Счёт на 66-й минуте открыл нападающий «Ланса» Нзола. Однако уже через четыре минуты вышедший на замену форвард парижан Рамуш сделал его ничейным.

Всё решалось в серии пенальти, где российский вратарь проявил себя во всей красе. Он отразил два удара помог своему клубу выйти в 1/16 финала, где чемпион страны встретится с клубом 5-го французского дивизиона «Эспали».

Сам Сафонов скромно отметил, что старался просто хорошо выполнить свою работу и рад, что ему это удалось.

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Московская область завоевала Кубок Автодора по греко-римской борьбе
23 декабря 2024, 14:08

Фото: пресс-служба Автодора

Подмосковная команда одержала победу на соревнованиях по греко-римской борьбе на Кубок Автодора, сообщает пресс-служба госкомпании.
«Соревнования проводились в столицы Башкортостана Уфе. По итогам турнира первое место заняла команда Московской области, втрое место — команда Санкт-Петербурга, а третье место — хозяева турнира: команда Башкортостана», — говорится в сообщении.
Кубок Автодора по борьбе проводился уже в пятый раз. В этом году в нём приняли участие борцы от 14 лет и старше из десяти российских регионов: Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Пермского края, Татарстана, Башкортостана, а также Свердловской, Нижегородской, Владимирской и Тверской областей.

Отмечается, что в будущем году Кубок Автодора планируется провести в Пермском крае.

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#греко-римская борьба
#спорт
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#башкортостан
#московская область
#медаль
#победа
#подмосковье
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В Одинцове прошла первая лыжная гонка TOPSKI FAMILY на призы Панжинского
23 декабря 2024, 11:14

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Подмосковье состоялся первый лыжный этап серии стартов для детей и взрослых TOPSKI FAMILY на призы серебряного призёра Олимпийских игр Александра Панжинского. Он собрал участников в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
По традиции Панжинский провёл для собравшихся предстартовую разминку. Гостями мероприятия стали обладатель Кубка России по футболу Алексей Смертин, бронзовый призёр Олимпиады по лыжным гонкам Алексей Петухов, старший тренер Паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.
«Соревнования проводили в 16 возрастных категориях. Для лыжников подготовили семь дистанций протяжённостью от 600 м до 10 км. Прошли также семейная и корпоративная эстафеты. Формат семейной эстафеты был доступен впервые. Соревнования прошли в три этапа по 600 метров. На старт первого этапа вышли папы, второго – мамы, а в третьем круге эстафеты выступали дети», – отметили в министерстве.
На финише каждого лыжника ждали уникальная медаль, полевая кухня, горячие напитки и памятный шарик на ёлку. Награды победителям и призёрам вручили известные спортсмены.

Как рассказали в ведомстве, дополнительную информацию о TOPSKI FAMILY и допуске на участие можно найти на сайте.

Серия турниров TOPSKI FAMILY проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#спорт
#минспорт мо
#лыжи
#гонки
#одинцовский городской округ
#спортсмены
#подмосковье
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Фехтовальщицы из Подмосковья выиграли две медали Кубка России
23 декабря 2024, 10:02

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две бронзовые медали завоевали спортсменки из Московской области в четвёртый день соревнований в рамках Кубка России по фехтованию, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Рапиристка из Подмосковья Лейла Пириева поднялась на третью ступень пьедестала почёта. Первое место в этой дисциплине заняла представительница Татарстана, второе — спортсменка из Курской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, бронзовую медаль выиграла команда подмосковных рапиристок в составе Анны Соловьёвой, Айлы Мамедовой, Лейлы Пириевой и Ирины Зориной. Золотая медаль досталась команде из Москвы, а серебряная — представительницам Курской области.

Кубок России по фехтования проходит в Смоленске с 18 по 26 декабря, в нём участвуют сильнейшие спортсмены страны.

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#минспорта мо
#кубок россии
#фехтование
#медали
#московская область
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Спортсмены из Московской области выиграли три медали на «Кубке памяти Леонида Гарта»
23 декабря 2024, 09:44

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Подмосковья завоевали одну золотую и две серебряные медали в первый день Всероссийских соревнований «Кубок памяти Леонида Гарта» по санному спорту, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковные спортсменки Виктория Демченко и Олеся Михайленко заняли первое место в женской дисциплине «двухместные сани».

Серебряные медали в этой же категории также завоевали спортсменки из Московской области — Дарья Перестронина и Мария Посельская.

Дарья Олесик из Подмосковья завоевала серебряную медаль в одиночных санях среди женщин.

«Довольна результатами. Финишное время в нашем первом заезде — это было наше рекордное время, рекорд трассы среди женских экипажей», — рассказала Демченко.

Подмосковный дуэт установил новый рекорд трассы — 41,325 секунды.

Всероссийские соревнования по санному спорту «Кубок памяти Леонида Гарта» проходят в Сочи на санно-бобслейной трассе фонда «Талант и успех» 22 и 23 декабря. Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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