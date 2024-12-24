Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал пятую победу в чемпионате России

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал пятую победу подряд в прошедшем туре чемпионата России, обыграв одного из лидеров Суперлиги — калининградский «Локомотив», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Потрясающая победа в финальном матче уходящего года! Наше "Заречье“ в Калининграде выиграло у серебряного призера страны — „Локомотива“ — 3:2. Пятая победа подряд!» — написал в соцсетях министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Благодаря этой победе волейболистки из Подмосковья смогли занять позицию на четвёртом месте в турнирной таблице российского чемпионата.
«Девчонки, поздравляю с потрясающей победой в выездной игре! Пятой подряд! Спасибо за незабываемые эмоции. Вы умницы! Так держать!» — подчеркнул депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Колунов.
Следующий матч ВК «Заречье-Одинцово» проведёт на домашней арене. Игра станет первой в 2025 году. 6 января подмосковная команда встретится с саратовским «Протоном». Матч начнётся в 17:00.
Суперлига чемпионата России по волейболу проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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