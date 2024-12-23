Подмосковный спортсмен Куликов выиграл Кубок мира по пауэрлифтингу

Фото: пресс-служба администрации Богородского г. о.
Студент Ногинского филиала Государственного университета просвещения Денис Куликов завоевал золото на Кубке мира по пауэрлифтингу, жиму лёжа, армлифтингу и другим отдельным упражнениям под эгидой Федерации IPL. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Богородского городского округа.
«Соревнования прошли в Москве. Денис занял первое место и выполнил норматив «Мастер спорта России». В ходе турнира спортсмен столкнулся с сильнейшими соперниками. Атмосфера была напряжённой и эмоциональной. В итоге упорство и настойчивость Дениса принесли плоды», – говорится в сообщении.В соревнованиях приняли участие более 900 атлетов из 14 стран, включая Азербайджан, Белоруссию, Израиль, Индию, Иран, Казахстан, Турцию, Узбекистан и Центрально-Африканскую Республику, а также 69 регионов страны. Организатором выступил Союз пауэрлифтеров России.
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