Наталия Гусева из Подмосковья стала первой в России гольфисткой международной ассоциации LPGA

Фото: Минспорт МО
Подмосковная спортсменка Наталия Гусева получила международный статус игрока женской профессиональной ассоциации гольфа LPGA TOUR. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Гусева стала первым в России игроком, удостоившимся такого высокого статуса. LPGA TOUR – непрерывная серия международных чемпионатов, гранд-при и других крупных турниров в женском гольфе. Такой статус даёт возможность участвовать в самых престижных мировых гольф-турнирах», – пояснили в министерстве.Недавно гольфистка из Московской области выиграла на чемпионате Black Desert Resort Championship самый крупный приз победителя в истории Epson Tour – второго по значимости тура в США.
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