Науменков заявил, что надеется на возврат сборной России к международному хоккею

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Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков заявил, что надеется на возвращение сборной России по хоккею на турниры под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). По его мнению, Россия должна выступать на всех турнирах мировой арены.
«Возвращение сборной России в турниры IIHF? Я очень на это надеюсь. Играть надо – тут другого ответа даже быть не может. Я считаю, что сборная России должна играть на всех международных турнирах. И все игроки в любой лиге мира так думают. Посмотрите, сколько сильнейших хоккеистов играют в КХЛ, сколько россиян играет в НХЛ — вот весь ответ», — отметил хоккеист в интервью Metaratings.ru.Напомним, российским хоккеистам запретили участвовать в международных турнирах IIHF после начала СВО. Недавно появилась информация, что в начале февраля федерация рассмотрит возможность возвращения национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26, который станет олимпийским.
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