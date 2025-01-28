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Науменков заявил, что надеется на возврат сборной России к международному хоккею

Фото: iStock/vchal

Фото: iStock/vchal

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков заявил, что надеется на возвращение сборной России по хоккею на турниры под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). По его мнению, Россия должна выступать на всех турнирах мировой арены.


«Возвращение сборной России в турниры IIHF? Я очень на это надеюсь. Играть надо – тут другого ответа даже быть не может. Я считаю, что сборная России должна играть на всех международных турнирах. И все игроки в любой лиге мира так думают. Посмотрите, сколько сильнейших хоккеистов играют в КХЛ, сколько россиян играет в НХЛ — вот весь ответ», — отметил хоккеист в интервью Metaratings.ru.
Напомним, российским хоккеистам запретили участвовать в международных турнирах IIHF после начала СВО. Недавно появилась информация, что в начале февраля федерация рассмотрит возможность возвращения национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26, который станет олимпийским.

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Стало известно, сколько «Зенит» потратил на трансфер игроков из Южной Америки
«Зенит» потратил почти 300 млн евро на трансфер игроков из Южной Америки
28 января 2025, 17:45

Фото: iStock/FotografieLink

Петербургский ФК «Зенит» потратил почти 300 млн евро за последние десять лет на трансфер игроков из Южной Америки. Об этом сообщает Metaratings.ru, проанализировавший траты клуба по данных портала Transfermarkt.
С 2015 года «Зенит» потратил на южноамериканских футболистов 298,67 млн евро, отмечает портал. Больше всего заработали на этом команды из Бразилии и Аргентины — 167,37 млн.

Тремя самыми дорогими игроками из этого региона для петербуржцев стали Малком, Луис Энрике и Юри Альберто — 41 млн, 33 млн и 25 млн евро соответственно. На данный момент из них в «Зените» остался лишь Луис Энрике.

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Тренер Исмаилов: Нурмагомедов был на грани в бою с Хьюзом
28 января 2025, 17:43

Фото: iStock/maria zheleznova

Российский тренер Рамазаг Исмаилов оценил бой Усмана Нурмагомедова против Пола Хьюза. По его мнению, он ожидал досрочной победы дагестанца, но ирландец сопротивлялся достойно. Усман, отметил он, в один из моментов и вовсе оказался на грани.
«Думал, что Нурмагомедов досрочно выиграет, но Хьюз оказал достойное сопротивление и моментами пробивал Усмана. Хорошо цеплял, работал в корпус, и Нурмагомедов на морально-волевых выдержал. Один момент был вообще на грани», — поделился мнением Исмаилов в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, Усман Нурмагомедов одержал победу над Полом Хьюзом по решению судейского большинства. Их бой стал главным событием PFL Road to Dubai Champions Series 1. На счету дагестанца 19 побед и ни одного поражения, у Хьюза — 13 побед и два проигрыша.

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#интервью
#спорт
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#борьба
#победа
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Исход боя Умара Нурмагомедова против Мераба Двалишвили оценили как ничью
Боец Штырков оценил как ничью исход боя Нурмагомедова против Двалишвили
28 января 2025, 17:36

Фото: iStock/Artur Didyk

Российский боец полутяжелого веса Иван Штырков прокомментировал бой Умара Нурмагомедова против Мераба Двалишвили, заявив, что оценил бы его как ничью. По его мнению, грузин «больше пропустил в ударке», а борьба была примерно равной.
«И чемпиона не меняют, если бой с претендентом равный. Это логичное и адекватное правило. Бой был равным. У нас есть чемпион. Зачем его менять? Претендент показал хороший и равный бой. <…> Я бы дал ничью, но суть не меняется. Претендент должен не быть достойным титула или равным чемпиону, а именно забирать пояс», — посетовал Штырков в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, Двалишвили одержал победу над Нурмагомедовым единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

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#интервью
#спорт
#борьба
#бокс
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Московская область впервые примет этап чемпионата России по волейболу на снегу
28 января 2025, 15:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной 19-22 февраля примет этап чемпионата России по волейболу на снегу. Эти соревнования пройдут в Московской области впервые, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

«В турнире примут участие 22 команды из Калининградской и Московской областей, Казани, Брянска, Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Краснодара, Нового Уренгоя, Кемерова и Белоруссии. Подмосковье будут представлять женский клуб «Заречье-Одинцово» и мужской – «Реутов», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Как напомнили в ведомстве, представительницы команды «Заречье-Одинцово» дважды выигрывали чемпионат страны по этому виду спорта – в 2022 и 2023 годах. А в прошлом сезоне подмосковные волейболистки стали вице-чемпионками, уступив в финале брянскому «Спартаку».

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Подмосковные команды стали чемпионами России по индорхоккею
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#минспорт мо
#волейбол
#одинцово
#соревнования
#турнир
#снег
#подмосковье
#московская область
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Лыжник Буров из Подмосковья завоевал золотую медаль Кубка России по фристайлу
28 января 2025, 14:46

Максим Буров (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Спортсмен Максим Буров из Московской области выиграл золотую медаль на первом этапе Кубка России по фристайлу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Максим Буров одержал победу в мужских состязаниях в дисциплине «акробатика». На вторую и третью ступени пьедестала почёта поднялись спортсмены, представляющие Республику Башкортостан», — говорится в сообщении.
В областном Минспорта также напомнили, что Максим Буров является трёхкратным чемпионом мира по фристайлу — в личных соревнованиях и в командном первенстве.
Первый и второй этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине «акробатика» проходят в столице Башкортостана Уфе с 25 по 29 января.

Ранее сообщалось, что мужская и женская подмосковные команды «Динамо-Электросталь» победили на чемпионате России по индорхоккею 2025 года.

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#минспорта мо
#кубок россии
#фристайл
#медаль
#московская область
#подмосковье
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В Химках построят футбольную спортбазу
28 января 2025, 14:31

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Спортивную базу для футбольных тренировок планируют построить в деревне Мышецкое городского округа Химки, подряд работы уже выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить спортивную базу общей площадью 116,4 тыс. квадратных метров с футбольными полями, спортплощадками и основным зданием для спортсменов. В здании предполагаются жилые зоны, зоны для отдыха, зоны спортивной подготовки, помещения для теоретических занятий, медцентр и кухня», — говорится в сообщении.
Строительство базы планируется завершить в 2028 году.

Начальная цена лота составляет 6 миллиардов 212 миллионов 812 тысяч 233 рубля 38 копеек. Заявки принимаются до 11 февраля.

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#комитет по конкуретной политике мо
#строительство
#спорткомплекс
#футбол
#химки
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Подмосковные команды стали чемпионами России по индорхоккею
28 января 2025, 14:03

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Мужская и женская команды «Динамо-Электросталь» победили на чемпионате России по индорхоккею 2025 года, финальные игры проводились в Электростали, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В матче за золотую медаль мужская подмосковная команда «Динамо-Электросталь» встретилась командой «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга и одержала победу со счётом 7:6. Бронзовая медаль чемпионата также досталась представителям Подмосковья — команде «Динамо-Электросталь-2», ​— говорится в сообщении.
Лучшим игроком чемпионата стал Марат Хайрулин из «Динамо-Электростали», а лучшим защитником — его товарищ по команде Михаил Проскуряков. Звание лучшего вратаря получил игрок из «Динамо-Электросталь-2» Арсений Окишев.

Среди женских команд золото чемпионата выиграли представительницы клуба «Динамо-Электросталь», а серебро — команда подмосковной спортшколы олимпийского резерва по игровым видам спорта.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Кроме того, подмосковные спортсменки получили индивидуальные награды: лучший игрок — Алина Халимова («Динамо-Электросталь»), лучший вратарь — Марина Воронова («Динамо-Электросталь»), лучший нападающий — Юлия Редькина («Динамо-Электросталь»), лучший защитник — Анастасия Дерябина из команды областной спортшколы.

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#минспорта мо
#хоккей
#чемпионат россии
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Теннисист-юниор из Подмосковья Егор Плешивцев завоевал медаль Australian Open
28 января 2025, 09:34

Егор Плешивцев (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Представитель Московской области Егор Плешивцев занял второе место на турнире «Большого шлема» Australian Open в парном юниорском разряде, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«17-летний Егор Плешивцев выступал в паре с Огненом Миличем из Сербии. Вместе они вышли в финал Australian Open, где сыграли против Яна Кумстата из Чехии и Максвела Экстеда из США. Матч завершился в пользу соперников подмосковного и сербского теннисистов со счётом 7:6 (8:6), 6:3», — говорится в сообщении.
В областном Минспорта напомнили, что в матче за выход в финал Плешивцев с Миличем одержали победу над представителем Великобритании Оливером Бондингом и американским спортсменом Джаггером Линчем.
Сейчас Егор Плешивцев занимает 34-ю строчку рейтинга ITF.

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#минспорта мо
#теннис
#медаль
#австралия
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные конькобежцы завоевали три медали Кубка России по шорт-треку
27 января 2025, 15:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну серебряную и две бронзовые медали завоевали спортсмены их Московской области на четвёртом этапе Кубке России по конькобежному спорту в дисциплине «шорт-трек», сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Серебряную медаль подмосковной сборной принесла Фаиля Аймалетдинова по итогу забега на 1500 метров с результатом 2 минуты и 29,6 секунды. Отставание Аймалетдиновой от занявшей высшую ступень пьедестала почёта Анны Уразовой из Свердловской области составило 0,1 секунды», — говорится в сообщении.
Кроме того, Фаиля Аймалетдинова пришла третьей в забеге на 1000 метров.

А ещё одну бронзовую медаль команда Московской области выиграла в смешанной эстафете на 2000 метров. В состав команды вошли Фаиля Аймалетдинова, Яков Шуляк, Анастасия Данилова, Павел Конычев и Дарья Краснокутская.

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#минспорта мо
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#московская область
#подмосковье
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