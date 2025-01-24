Стала известна месячная зарплата хоккеиста Крутова в «Ак Барсе»

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Хоккеист Кирилл Крутов по контракту с «Ак Барсом» в нынешнем сезоне зарабатывает в месяц 600 тысяч рублей в Континентальной хоккейной лиге или 6 миллионов за сезон. Об этом стало известно Metaratings.ru.
Также отмечается, что 24-летний нападающий получает 300 тысяч в месяц, находясь в Высшей хоккейной лиге.
В текущем сезоне Крутов отыграл 11 матчей в КХЛ и заработал 3 ока при показателе полезности -1.
«Ак Барс» в этом сезоне КХЛ набрал 62 балла за 46 игр и занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч казанцы проведут на домашнем льду против «Сибири» сегодня, 24 января.
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В текущем сезоне Крутов отыграл 11 матчей в КХЛ и заработал 3 ока при показателе полезности -1.
«Ак Барс» в этом сезоне КХЛ набрал 62 балла за 46 игр и занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч казанцы проведут на домашнем льду против «Сибири» сегодня, 24 января.
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Данил Пономарев