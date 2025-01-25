В подмосковном Красногорске пройдет турнир по понд-хоккею

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В подмосковном Красногорске через месяц, 23 февраля, пройдет традиционный турнир по уличному хоккею Pon Hockey. Соревнования пройдут в трех форматах — профессиональном, любительском и медийном.
Информационным партнером турнира выступит Metaratings.ru. В матчах поучаствуют легенды российского хоккея, звезды КХЛ, журналисты и известные блогеры. Сыграть смогут все желающие в возрасте от 14 лет.
«Понд-хоккей — разновидность хоккея с шайбой под открытым небом, в который играют «четверками», без вратарей. В нем запрещены силовые приемы — только дриблинг и слаженная работа всей команды», — отмечает Metaratings.ru.Читайте также:
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