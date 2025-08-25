Наумов: если Глушенков уйдёт из «Зенита», ему стоит вернуться в «Локомотив»

25 августа 2025, 14:01

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о будущем полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова. Об этом пишет Metaratings.ru.





По мнению Наумова, если хавбек решит покинуть петербургский клуб, то лучшим вариантом для него станет возвращение в «Локомотив».





«Стоит ли Глушенкову покидать «Зенит»? Все зависит от того, какое у него отношение, слухи ходят разные. Если у него нормальные отношения с Семаком, то нужно оставаться в «Зените» и добиваться результатов, которые у него были в начале сезона. Уходить в другой клуб РПЛ – это шаг назад. Зачем ему идти в «Црвену Звезду»? Зарплата выше не будет, повышения имиджа не будет. Никакого смысла нет. Там он может совсем потеряться. Если уходить, то возвращаться в «Локомотив». Не получилось в «Зените», а в «Локо» он заиграет так, как умеет» – подчеркнул Наумов.