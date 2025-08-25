Достижения.рф

Наумов: если Глушенков уйдёт из «Зенита», ему стоит вернуться в «Локомотив»

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о будущем полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова. Об этом пишет Metaratings.ru.



По мнению Наумова, если хавбек решит покинуть петербургский клуб, то лучшим вариантом для него станет возвращение в «Локомотив».

«Стоит ли Глушенкову покидать «Зенит»? Все зависит от того, какое у него отношение, слухи ходят разные. Если у него нормальные отношения с Семаком, то нужно оставаться в «Зените» и добиваться результатов, которые у него были в начале сезона. Уходить в другой клуб РПЛ – это шаг назад. Зачем ему идти в «Црвену Звезду»? Зарплата выше не будет, повышения имиджа не будет. Никакого смысла нет. Там он может совсем потеряться. Если уходить, то возвращаться в «Локомотив». Не получилось в «Зените», а в «Локо» он заиграет так, как умеет» – подчеркнул Наумов.
Напомним, что в недавнем матче шестого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против махачкалинского «Динамо» Глушенков забил гол и сделал результативную передачу, ставшую первой для него в текущем сезоне.

Максим Глушенков выступает за «Зенит» с 2024 года, перейдя из «Локомотива». На счету 26-летнего полузащитника 12 голов и шесть результативных передач в 32 матчах. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 14 миллионов евро.
