Назвали фаворита на победу в Кубке Гагарина

15 мая 2026, 12:29

Футболист Глазачёв назвал «Локомотив» фаворитом в Кубке Гагарина

Фото: istockphoto/bildobjektiv

Бывший форвард «Локомотива» Константин Глазачёв назвал ярославский клуб фаворитом финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». По словам эксперта, несмотря на тяжелый путь обоих соперников к решающим матчам, определяющим фактором может стать любая мелочь.





Глазачёв в беседе с Metaratings.ru отметил, что казанцы уже доказали свою боеспособность. Они выиграли вторую встречу и успешно зацепили одну гостевую победу.



Теперь, считает он, «Локомотиву» необходимо ответить тем же. В частности, добиться хотя бы одного успеха на выезде в РТ.



Напомним, что после двух игр счет в серии ничейный — 1:1. Третий матч состоится сегодня, 15 мая, в Казани. Начало встречи запланировали на 19:00 по московскому времени.