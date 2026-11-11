Назвали примерные даты начала и конца сезона РПЛ-2027/28
Новый сезон Российской Премьер-Лиги, согласно предварительному проекту календаря, стартует 18 июля 2027 года и завершится 20 мая 2028-го. Об этом сообщает «РБ Спорт». Структура календаря на следующий сезон в настоящее время обсуждается Российским футбольным союзом (РФС) и РПЛ.
По предварительному плану, матч за Суперкубок России состоится примерно за неделю до начала чемпионата. Заключительным событием сезона станет Суперфинал FONBET Кубка России — его планируется провести через неделю после завершения РПЛ. Указанные даты пока не утверждены окончательно и могут быть скорректированы в ходе дальнейшего согласования календаря.
Текущий сезон чемпионата России стартовал 24 июля и завершится 29 мая 2027 года. Игра за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» прошла 18 июля, а Суперфинал Кубка запланирован на 6 июня 2027-го, пишет «РБ Спорт».
Чемпионат России проводится по системе «осень-весна» с сезона-2011/12. В розыгрыше РПЛ участвуют 16 команд, которые проводят по 30 матчей — по одному дома и на выезде с каждым соперником. Традиционно между осенней и весенней частями чемпионата предусмотрена зимняя пауза.
Матч за Суперкубок России проводится перед стартом нового сезона между победителем чемпионата и обладателем Кубка страны. Суперфинал Кубка России завершает розыгрыш турнира: в нем встречаются победители двух путей — РПЛ и регионов.
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