Назвали примерные даты начала и конца сезона РПЛ-2027/28

11 ноября 2026, 17:41

Сезон РПЛ-2027/28 начнется примерно 18 июля 2027-го и закончится 20 мая 2028-го

Фото: istockphoto/NiseriN

Новый сезон Российской Премьер-Лиги, согласно предварительному проекту календаря, стартует 18 июля 2027 года и завершится 20 мая 2028-го. Об этом сообщает «РБ Спорт». Структура календаря на следующий сезон в настоящее время обсуждается Российским футбольным союзом (РФС) и РПЛ.