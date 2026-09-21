Назвали состав Ак Барса» на матче с «Ладой»
Казанский «Ак Барс» объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против тольяттинской «Лады». Встреча пройдет на льду «Татнефть Арены» и начнется в 19:00 мск.
В первом звене сыграют Денисенко, Семенов и Галимов, пишет «Татар-информ». В защите выйдут Лямкин и Миллер.
Вторую тройку составили Соколов, Бывальцев и Семен Терехов, в обороне — Бардин и Марченко. В третьем звене сыграют Хмелевский, Кателевский и Пустозеров, защитники — Яруллин и Евсеев.
Четвертое звено составят Якупов, Стась и Быков. Им будут помогать защитники Саберзянов и Иванов.
Место в воротах с первых минут займет Тимур Билялов. Его сменщиком заявлен Александор Столпеченков. После шести матчей «Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ.
Читайте также: