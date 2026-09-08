Назвали сумму, которую хочет получать Альварадо от «Спартака»
Московский «Спартак» ведёт переговоры с мексиканской «Гвадалахарой» по трансферу 28-летнего вингера Роберто Альварадо, однако стороны пока далеки от соглашения по личному контракту игрока. Об этом стало известно 8 сентября.
По данным источника Metaratings.ru, футболист рассчитывает на годовое вознаграждение в размере 2,8-3 млн евро в виде фиксированной части, не считая бонусных выплат. При этом нынешний оклад Альварадо составляет порядка 2,3 млн евро в год, а предложение «Спартака» оказалось ниже ожиданий мексиканца. Несмотря на возникшие расхождения, диалог могут продолжить в ближайшее время.
Альварадо является приоритетной целью красно-белых на позицию крайнего полузащитника, однако в клубе параллельно прорабатывают и более бюджетные альтернативы. Ранее журналист Сесар Луис Мерло сообщал, что «Гвадалахара» отклонила первоначальное предложение «Спартака» о трансфере игрока за 15 млн долларов.
Роберто Альварадо выступает за мексиканский клуб с 2022 года. В 177 матчах во всех турнирах на его счету 37 голов и 31 голевой пас. Рыночная стоимость игрока по версии Transfermarkt оценивается в десять млн евро.
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