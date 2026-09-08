Назвали сумму, которую хочет получать Альварадо от «Спартака»

08 сентября 2026, 16:40

Футболист Альварадо хочет получать от «Спартака» три млн евро без учета бонусов

Фото: istockphoto/Andreyuu

Московский «Спартак» ведёт переговоры с мексиканской «Гвадалахарой» по трансферу 28-летнего вингера Роберто Альварадо, однако стороны пока далеки от соглашения по личному контракту игрока. Об этом стало известно 8 сентября.