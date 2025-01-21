Тренер «Динамо» Канчельскис: тихо и спокойно, один раз прилетел беспилотник

Фото: iStock/FotografieLink
Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис рассказал о происходящем в клубе и высказался об обстановке в Брянске. По его словам, команда тренируется и готовится к сборам, в городе все спокойно, лишь один раз прилетел беспилотник.
«В «Динамо» все хорошо. Сейчас мы тренируемся, готовимся к сборам. Работа идет полным ходом. Пока мы находимся в Брянске, в конце месяца поедем в Кисловодск на сборы. <…> [В Брянске] все тихо и спокойно. Один раз прилетел беспилотник, но на этом все», — поделился наставник «Динамо» в беседе с Metaratings.ru.Ранее Минобороны РФ сообщало, что этой ночью, 21 января, силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников над регионами РФ. Отмечалось, что 22 вражеских беспилотника сбили в Брянской области, 12 — над Ростовской. Еще 10 украинских дронов ликвидировали в Смоленской и шесть — в Воронежской областях. В Саратовской области уничтожили четыре БПЛА ВСУ и еще один в Курской.
Читайте также:
Бадаев: Умар Нурмагомедов со временем станет чемпионом UFC
Во Франции оценили Сафонова в качестве первого вратаря ПСЖ
В Госдуме согласились со словами Трампа об Овечкине
Данил Пономарев