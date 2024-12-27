Вратаря «Спартака» могут забрать в Китай

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Стало известно, куда могут забрать словацкого вратаря ХК «Спартак» Патрика Рыбара. Как выяснили Metaratings.ru, голкипера планирует забрать китайский хоккейный клуб «Куньлунь».
Игрок может получить приглашение в команду из Китая уже в ближайшее время, уточняет портал. После того, как «Спартак» указал Рыбара в списке отказов, любой клуб КХЛ в течение 48 часов может направить ему предложение продолжить играть в своей системе.
Напомним, за этот сезон 31-летний словацкий хоккеист провел 12 матчей в КХЛ, набрав почти 91% отраженных бросков. В «Спартак» он пришел в 2022 году из белорусского «Динамо». Всего в лиге он сыграл 116 матчей, 53 из которых завершились победой.
Также Патрик Рыбар является бронзовым призером хоккейного турнира Олимпийских игр-2022 в Пекине, где играл в качестве основного вратаря сборной Словакии с показателем в 96,6% спасений в шести матчах.
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Напомним, за этот сезон 31-летний словацкий хоккеист провел 12 матчей в КХЛ, набрав почти 91% отраженных бросков. В «Спартак» он пришел в 2022 году из белорусского «Динамо». Всего в лиге он сыграл 116 матчей, 53 из которых завершились победой.
Также Патрик Рыбар является бронзовым призером хоккейного турнира Олимпийских игр-2022 в Пекине, где играл в качестве основного вратаря сборной Словакии с показателем в 96,6% спасений в шести матчах.
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