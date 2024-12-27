Названы самые важные события в российском футболе за 2024 год

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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, перечислил самые важные события в российском футболе за 2024 год. По его мнению, это признание Тюкваина лучшим игроком сезона, приезд сборной Брунея в Россию и переход Матвея Сафонова в ПСЖ.
«Надо отметить переход Матвея Сафонова в «ПСЖ». Это супертрансфер, он не затерялся там. Яркой вспышкой для российского футбола стала игра Батракова, хорошо себя показывал Агкацев. <…> Сколько бы ноги ни вытирали в начале сезона об Станковича, но концовку «Спартак» провел красиво. Из тренеров также отмечу Галактионова, ниже своего уровня не падал», — поделился агент в беседе с Metaratings.ru.Напомним, Константина Тюкавина признали лучшим футболистом сезона-2023/24 по версии Российского футбольного союза. За это время он сыграл 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и сделал три голевые передачи.
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