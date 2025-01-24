Назван самый стабильный футбольный клуб России

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Самым стабильным футбольным клубом России является петербургский «Зенит». Об этом заявил бывший футболист сборной России и «сине-бело-голубых» Игорь Семшов в интервью «РБ Спорт».
«Зенит» – это самый стабильный клуб России. Они стабильны и в финансовом плане, и в кадровом плане, и в игровом плане. Они могут купить любого игрока, российского, иностранного, не важно. Да. конечно, конкуренция в РПЛ есть. Но какие бы ни были соперники, петербуржцы шесть лет подряд становятся чемпионами. Вот и думайте», — поделился он.Семшов также отметил, что для того, чтобы «Зенит» перестал доминировать, другим клубам нужно научиться столь же грамотно усиливать свои команды и менять трансферную политику.
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