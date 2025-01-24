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Назван самый стабильный футбольный клуб России

Семшов назвал «Зенит» самым стабильным футбольным клубом России
Фото: iStock/FotografieLink

Фото: iStock/FotografieLink

Самым стабильным футбольным клубом России является петербургский «Зенит». Об этом заявил бывший футболист сборной России и «сине-бело-голубых» Игорь Семшов в интервью «РБ Спорт».


«Зенит» – это самый стабильный клуб России. Они стабильны и в финансовом плане, и в кадровом плане, и в игровом плане. Они могут купить любого игрока, российского, иностранного, не важно. Да. конечно, конкуренция в РПЛ есть. Но какие бы ни были соперники, петербуржцы шесть лет подряд становятся чемпионами. Вот и думайте», — поделился он.
Семшов также отметил, что для того, чтобы «Зенит» перестал доминировать, другим клубам нужно научиться столь же грамотно усиливать свои команды и менять трансферную политику.

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Беговой сезон «Суперлиги Подмосковья» стартует 3 мая в Коломне
24 января 2025, 15:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Первым событием бегового сезона «Суперлиги Подмосковья» в этом году станет полумарафон «Летопись Победы». Он состоится 3 мая в Коломне, сообщили пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Коломенский городской округ открывает сезон в регионе в третий раз. Помимо этого забега, пройдёт ещё четыре масштабных старта. Это забег «Волоколамский рубеж», который состоится 7 июня в Волоколамске; полумарафон «По берегу озера» (12 июля в Раменском – новая локация «Суперлиги Подмосковья»); полумарафон «Большая Волга» (16 августа в Дубне), а также кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN» (18 октября)», – говорится в сообщении.
В стартах «Суперлиги Подмосковья» могут принять участие все желающие. Для спортсменов от 4 до 11 лет предусмотрены бесплатные забеги на 300 или 600 м. Для новичков проложат специальный маршрут на 3 км. Опытные бегуны смогут выбрать дистанцию 5, 10 или 21,1 км.

Подробную информацию можно найти на сайте.

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#подмосковье
#московская область
#спорт
#суперлига подмосковья
#забег
#коломна
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Стала известна месячная зарплата хоккеиста Крутова в «Ак Барсе»
Хоккеист Крутов зарабатывает 600 тысяч в месяц по контракту с «Ак Барсом»
24 января 2025, 15:09

Фото: iStock/vchal

Хоккеист Кирилл Крутов по контракту с «Ак Барсом» в нынешнем сезоне зарабатывает в месяц 600 тысяч рублей в Континентальной хоккейной лиге или 6 миллионов за сезон. Об этом стало известно Metaratings.ru.
Также отмечается, что 24-летний нападающий получает 300 тысяч в месяц, находясь в Высшей хоккейной лиге.

В текущем сезоне Крутов отыграл 11 матчей в КХЛ и заработал 3 ока при показателе полезности -1.

«Ак Барс» в этом сезоне КХЛ набрал 62 балла за 46 игр и занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч казанцы проведут на домашнем льду против «Сибири» сегодня, 24 января.

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#минспорта
#матч
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Боец Раисов назвал Резникова запасным вариантом
24 января 2025, 15:07

Фото: iStock/Artur Didyk

Российский боец АСА Юсуф Раисов, комментируя принципиальность грядущего боя с Артемом Резниковым, назвал оппонента запасным вариантом. По его словам, Резников для него лишь очередной соперник.
«Я получил очередного соперника. Мне надо выиграть и идти дальше. Это был запасной вариант. Асланбек сказал, что лига хочет именно этот бой. И как в первый раз, я сказал: «Поехали», — заявил Раисов в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, бой Раисова и Резникова состоится через две недели, 8 февраля, на турнире ACA 183 в Краснодаре. Первый их поединок прошел в сентябре 2020 года, где победу одержал Резников.

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#борьба
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#соревнования
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Чемпиона UFC Двалишвили осудили за слова о России
Боец Махно: не могу относиться нормально к Двалишвили из-за его слов о России
24 января 2025, 15:05

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Боец АСА Алексей Махно осудил чемпиона UFC Мераба Двалишвили за его слова о России. Российский спортсмен заявил, что как к спортсмену у него нет претензий к грузину, но как к человеку не может относиться к нему нормально.
«Почему Мераб вызывает у меня антипатию? Я люблю Россию как свою мать. И когда кто-нибудь, неважно, кто это будет, говорит плохо про мою страну, я не могу к этому относиться нормально. Мераб полез в политику. Он слишком умный для этого? Я люблю свою страну. Он любит свою страну. Но от меня вы не услышите плохих слов в адрес Грузии», — пояснил спортсмен в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, в минувшее воскресенье, 19 января, состоялся бой Мераба Двалишвили против Умара Нурмагомедова за звание чемпиона UFC в легчайшем весе. Победу одержал первый из них по единогласному решению судей.

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#бокс
#борьба
#россия
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В подмосковной деревне Стёпаново выбрали участок для строительства спортплощадки
24 января 2025, 15:05

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Земельный участок площадью 0,1 га в деревне Стёпаново городского округа Электросталь согласовали для строительства спортивной площадки, объект возведут по просьбе местных жителей, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Участок находится рядом со школой № 41 имени Б.А. Воробьёва. Там обустроят универсальную спортивную площадку размером 20 на 38 метров с резиновым покрытием и освещением. Взрослые и дети смогут играть на этой площадке в баскетбол, гандбол и мини-футболу», — говорится в сообщении.
Завершить обустройство спортивной площадки планируют уже в третьем квартале текущего года. Средства на строительство будут выделены из областного бюджета в рамках реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

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#минимущества
#электросталь
#спортивная площадка
#строительство
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Названы главные конкуренты «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ
Семшов: главными конкурентами «Зенитами» в РПЛ являются «Краснодар» и «Спартак»
24 января 2025, 14:54

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Главными конкурентами «Зенита» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-лиги являются «Краснодар» и «Спартак». Об этом заявил бывший футболист сборной России Игорь Семшов.
По его мнению, «быки» с самого старта сезона показали свое стремление к борьбе за первое место, а «красно-белые» заметно усилились к концу 2024 года.
«Наверное, «Краснодар» и «Спартак» – главные конкуренты «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ. «Быки» с самого начала сезона в гонке за золотые медали, а красно-белые очень сильно прибавили к концу 2024 года. Думаю, что эти три команды и поборются за первое место», — поделился спортсмен в интервью «РБ Спорт».
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#спартак
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#спортсмен
#краснодар
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Кадейкин о поражении «Трактора» от «Сибири»: много догоняли
24 января 2025, 11:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий ХК «Трактор» Александр Кадейкин прокомментировал поражение его команды от «Сибири». По его мнению, челябинцы слишком много догоняли, в то время как соперник хорошо держал оборону.
«Много догоняли, с самого начала дали преимущество сопернику. Хотя создавали моменты, но никак не могли забить, шайба не заходила в ворота — не догнали. «Сибирь» хорошо встала в оборону, собирала весь пятак», — пояснил спортсмен в интервью Metaratings.ru.
Кадейкин также отметил, что отличий в этом матче по сравнению с игрой в Челябинске практически нет, так как оба матча были быстрыми и равными, где победителя сложно было определить до самой последней секунды.
Хоккеист также оценил адаптацию новичков в «Тракторе».
«Ребята хорошо вливаются, но уже и времени немало прошло. Думаю, все по плану. Понятно, что вносятся коррективы, когда кто-то получает травму. Но у нас еще есть время до плей-офф, думаю, все нормально», — поделился мнением он.
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#минспорта
#интервью
#сибирь
#спортсмен
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В Подмосковье 26 января стартует Кубок АМА «Снежная битва»
24 января 2025, 10:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Первый этап Кубка АМА «Снежная битва» состоится на автодроме «Алискино Мотоспорт Арена» в Можайском городском округе в воскресенье, 26 января, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Соревнования будут проводиться в необычном формате: микс ралли-рейдов и кросса. Участникам предстоит проехать пролог и два 40-километровых ралли-рейдовых спецучастка, а потом преодолеть шестикилометровую трассу кантри-кросса с крутыми трамплинами», — говорится в сообщении.
В соревнованиях примут участие звёзды российского автоспорта, в числе которых действующий обладатель Кубка России по ралли-рейдам Никита Мазепин, десятикратный чемпион России по ралли-рейдам, заслуженный мастер спорта Борис Гадасин и двукратная обладательница Кубка мира, вице-чемпионка ралли «Дакар» Анастасия Нифонтова.

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Подмосковные сноубордисты завоевали две медали на этапе Кубка России в Миассе
23 января 2025, 21:19

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сноубордисты из Московской области завоевали золотую и серебряную медали на пятом этапе Кубка России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В параллельном слаломе первое место занял Станислав Керженцев. Следом на пьедестале расположился Степан Наумов. Замкнул тройку призёров Илья Витюгов из Челябинской области. В финальном заезде Керженцев опередил Наумова всего на 0,04 секунды. Оба подмосковных спортсмена показали свои лучшие результаты в рамках розыгрыша Кубка России сезона 2024/2025 годов», – отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пятый этап Кубка страны по сноуборду проходил на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в городе Миассе Челябинской области. Там же состоится шестой этап.

Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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