Названы главные конкуренты «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ

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Главными конкурентами «Зенита» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-лиги являются «Краснодар» и «Спартак». Об этом заявил бывший футболист сборной России Игорь Семшов.
По его мнению, «быки» с самого старта сезона показали свое стремление к борьбе за первое место, а «красно-белые» заметно усилились к концу 2024 года.
«Наверное, «Краснодар» и «Спартак» – главные конкуренты «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ. «Быки» с самого начала сезона в гонке за золотые медали, а красно-белые очень сильно прибавили к концу 2024 года. Думаю, что эти три команды и поборются за первое место», — поделился спортсмен в интервью «РБ Спорт».Читайте также:
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