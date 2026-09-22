Назван срок восстановления защитника «Локомотива» Джикии
Защитник «Локомотива» Георгий Джикия сможет вернуться в общую группу команды к возобновлению чемпионата России после паузы на игры сборных. Такую информацию опубликовал портал Metaratings.ru.
Ещё в начале сентября 2026 года главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в интервью «Матч ТВ» заявил, что футболист надолго выбыл из‑за травмы. Однако детали повреждения он не раскрыл.
32-летний Джикия связан контрактом с клубом до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне он провёл за «Локомотив» шесть матчей во всех турнирах, но пока не отметился результативными действиями. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 1 млн евро.
Сейчас «Локомотив» располагается на 14‑й строчке турнирной таблицы РПЛ после девяти туров, имея в активе семь очков. Следующий матч команда проведёт на выезде против «Факела».
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещенной в РФ