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Назван срок восстановления защитника «Локомотива» Джикии

Футболист Джикия вернётся к тренировкам «Локомотива» к возобновлению РПЛ
Георгий Джикия (Фото: Instagram* / @georgiy_14)

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия сможет вернуться в общую группу команды к возобновлению чемпионата России после паузы на игры сборных. Такую информацию опубликовал портал Metaratings.ru.



Ещё в начале сентября 2026 года главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в интервью «Матч ТВ» заявил, что футболист надолго выбыл из‑за травмы. Однако детали повреждения он не раскрыл.

32-летний Джикия связан контрактом с клубом до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне он провёл за «Локомотив» шесть матчей во всех турнирах, но пока не отметился результативными действиями. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 1 млн евро.

Сейчас «Локомотив» располагается на 14‑й строчке турнирной таблицы РПЛ после девяти туров, имея в активе семь очков. Следующий матч команда проведёт на выезде против «Факела».

Александр Огарёв

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