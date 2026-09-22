Назван срок восстановления защитника «Локомотива» Джикии

22 сентября 2026, 01:00

Футболист Джикия вернётся к тренировкам «Локомотива» к возобновлению РПЛ

Георгий Джикия (Фото: Instagram* / @georgiy_14)

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия сможет вернуться в общую группу команды к возобновлению чемпионата России после паузы на игры сборных. Такую информацию опубликовал портал Metaratings.ru.