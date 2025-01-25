«Спартаку» предложили приобрести нападающего «Милана» Йовича

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Московскому ФК «Спартак» предложили приобрести нападающего «Милана» Луку Йовича. Об этом стало известно Metaratings.ru.
«При этом по нашей информации, на данный момент, спортивный директор «красно-белых» Франсис Кахигао рассматривает на позицию центрфорварда менее возрастных кандидатов с большей перспективой развития», — отмечает портал.27-летний Йович в нынешнем сезоне сыграл четыре матча за «Милан» и еще четыре — за сборную Сербии, не имея результативных передач или голов.
По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость серба составляет 4 миллиона евро. Прошлым летом появлялась информация о возможности Йовича попасть в петербургский «Зенит».
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