Названа основная проблема «Динамо»

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Бывший спортивный директор ФК «Динамо» Дмитрий Галямин заявил, что у команды одна проблема в этом сезоне РПЛ — неумение играть на результат. По его словам, в красивый футбол, который нравится болельщикам, команда при этом играть умеет.
«Динамо» в верхней половине турнирной таблицы, и отставание не такое большое. У команды одна проблема — не умеют играть на результат. Они играют в лучший футбол, красивый футбол, который нравится болельщикам, нравится соперникам, а играть на результат не умеют. А иногда надо», — пояснил Галямин в беседе с Metaratings.ru.Экс-спортдиректор также отметил, что, если Бителло покинет «Динамо», то клуб справится, так как имеет хороший менеджмент, умеющий совершать покупки и искать достойных спортсменов.
«Свято место пусто не бывает», — подчеркнул он.Напомним, на зимнюю паузу «Динамо» ушло, занимая четвертое место с запасом в 35 очков.
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