ЦСКА предрекают пятое-шестое место в РПЛ

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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Галямин заявил, что ЦСКА в этом сезоне Российской Премьер-Лиги придется бороться лишь за пятое-шестое место, если учитывать трансферный бан со стороны ФИФА. По его словам, за первые три места команде придется бороться очень тяжело.
«Чахнуть не будут, но, скажем так, за первые три места будет бороться очень тяжело. Команда приучила болельщиков, что борется за чемпионство или за то, чтобы стать призером, но придется достаточно тяжело. И, по моим предположениям, нужно будет цепляться за пятое-шестое место, но не выше. Проблемы будут», — пояснил спортсмен в беседе с Metaratings.ru.Напомним, на зимнюю паузу ЦСКА ушел с 31 очком в запасе, занимая шестое место в турнирной таблице. Ранее стало известно, что клуб не сможет регистрировать новых игроков из-за санкций со стороны ФИФА.
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