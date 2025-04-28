Названа вероятность победы «Динамо» в чемпионате РПЛ

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Вероятность, что «Динамо» сможет отобрать чемпионский титул у «Краснодара», довольно высока, заявил бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин.
В беседе с Metaratings.ru он также отметил подготовку «Зенита» — в физическом, техническом и моральном плане. Спортсмен обратил внимание на большой опыт «сине-бело-голубых».
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«Динамо» тоже в последнем туре будет бороться. Никто с распростертыми объятиями не ждет «Краснодар», как и «Зенит». Но «Зенит» «выезжает» за счет класса футболистов, плюс они не первый год участвуют в чемпионской гонке. <…> Но борьба будет продолжаться. Тем интереснее концовка нашего чемпионата», — поделился Корнюхин.Читайте также:
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