Названы дата и место старта нового летнего сезона проекта «Выходи во двор»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Матч-открытие третьего летнего сезона губернаторского проекта «Выходи во двор» пройдёт 18 мая в Серпухове на стадионе «Спартак». Легенды отечественного футбола вновь померяются силами с командами жителей Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«С любительской сборной Серпухова сыграет основной состав команды «Легенды футбола» во главе с победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом России и Португалии, обладателем Кубка России и Португалии Дмитрием Аленичевым. Также в звёздную сборную вошли Роман Павлюченко, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин, Василий Иванов и голкипер Александр Филимонов», – говорится в сообщении.Бессменный тренер команды – трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР как игрок, а также двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.
Игру для болельщиков на трибунах по традиции будет комментировать голос» спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов. Перед стартом каждого матча пройдут мастер-классы звёзд российского футбола для юных футболистов.
Мероприятие начнётся в 10:00.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Как отметили в министерстве, в рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи вы двор» команда «Легенды футбола» планирует провести 10 матчей с жителями Подмосковья. Встречи состоятся с мая по сентябрь в 10 муниципалитетах. Это Серпухов, Луховицы, Подольск, Одинцово, Наро-Фоминск, Солнечногорск, Дубна, Королёв, Богородский и Пушкинский городские округа.
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Лора Луганская