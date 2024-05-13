Подмосковный борец выиграл золото мирового квалификационного турнира в Турции

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковный борец-классик завоевал золотую награду мирового квалификационного турнира по греко-римской борьбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Квалификационные соревнования по греко-римской борьбе проходили с 7 по 13 мая в турецком городе Стамбул.
По итогам соревнований у сборной России в общей сложности пять олимпийских допусков.
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«Садык Лалаев выступал в весовой категории до 60 килограммов. Победа в данном турнире позволяет спортсмену получить олимпийскую лицензию на участие в Играх в Париже. Вторым в данной весовой категории стал азербайджанец Мурад Маммадов. Замкнул тройку призёров представитель Сербии Георгий Тибилов», — подчеркнули в пресс-службе.
По итогам соревнований у сборной России в общей сложности пять олимпийских допусков.
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Мира Полтева