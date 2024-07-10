Названы даты и места проведения игр Кубка Сергея Карякина по шахматам

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Кубок президента Федерации шахмат Московской области Сергея Карякина в этом году стартует 21 июля в Королёве. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Турнир пройдёт в два этапа. Первый состоится 21 июля в Центральном городском парке города, второй – 11 августа в городском округе Домодедово в парке культуры и отдыха «Ёлочки». В соревнованиях смогут участвовать все желающие, в том числе дети», – уточнили в министерстве.Для участия в турнире необходимо предварительно зарегистрироваться. Заявки принимаются до 18 июля по ссылке.
Соревнования для зрителей мероприятия прокомментирует спортивный журналист, международный гроссмейстер Сергей Шипов.
Впервые Кубок Сергея Карякина прошёл в Подмосковье в 2022 году. Турнир стал частью губернаторского проекта «Выходи во двор». Тогда он собрал более 100 участников. В прошлом году число участников удвоилось и превысило 200.
Как отметили в ведомстве, турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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