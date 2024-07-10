Подмосковные легкоатлеты завоевали ещё пять медалей Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области в последний день Кубка России по лёгкой атлетике, сообщает персс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль в копилку подмосковной сборной принёс бегун Сергей Дубовский, одержавший победу на дистанции 1500 метров», — говорится в сообщении.Серебряные медали завоевали представители Подмосковья Андрей Лукин в забеге на 200 метров с барьерами и Владимир Лысенко в забеге на 400 метров с барьерами, а также Владимир Панасенков в метании копья. В этой же категории бронзовую медаль выиграл ещё один подмосковный спортсмен — Дмитрий Тарабин.
Всего на Кубке Росси по лёгкой атлетике представители Московской области завоевали 16 наград, из которых три — высшей категории, восемь серебряных и пять бронзовых.
Соревнования проводились в Чебоксарах, в них приняли участие более 700 спортсменов из разных регионов России.
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