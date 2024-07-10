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Самый молодой гроссмейстер России будет получать стипендию Карякина

10 июля 2024, 16:58
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин подписал соглашение о сотрудничестве с самым молодым гроссмейстером в истории России Иваном Землянским. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья. Иван стал первым шахматистом, который будет получать стипендию Карякина.
В мае на международном турнире Sharjah Masters в Объединённых Арабских Эмиратах 13-летний российский шахматист Землянский выполнил необходимую норму для получения статуса международного гроссмейстера. В таком юном возрасте это не удавалось ни одному из отечественных спортсменов.
«Нужно поддерживать молодых шахматистов на взлёте перед успешной карьерой. В этот момент очень важно, чтобы у них были возможности для дальнейших тренировок и совершенствования, участия в турнирах, чтобы от шахмат ничего не отвлекало, в том числе финансовые моменты. Я лично и Федерация шахмат Московской области настроены на долгосрочное сотрудничество», – отметил Карякин.


Иван Землянский начал заниматься шахматами в дошкольном возрасте. В 3,5 года изучил первую книгу по шахматам, и родители записали его в шахматную школу. Является мастером ФИДЕ. Он смог стать гроссмейстером, не получая звания международного мастера.

Формально звание будет присвоено на ближайшем конгрессе ФИДЕ. Ранее рекорд принадлежал выступавшему за Россию Анишу Гири, который получил звание в 14 лет.

Как напомнили в министерстве, недавно Землянский обыграл в онлайн-матче из двух партий экс-чемпиона мира Магнуса Карлсена.

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#шахматы
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#минспорт мо
#московская область
Колосков назвал спортсмена, за которым будущее футбола
Колосков видит будущее футбола за Ямалем
10 июля 2024, 17:33

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отметил игру вингера сборной Испании Ламина Ямаля, отметив, что именно за ним будущее спорта.
«Сборная Испании показывает самый интересный футбол на турнире. Они полностью заслужили место в финале. Ямаль, конечно, удивляет своей игрой. Не угаснет ли его звезда после Евро? Не думаю. Он уже показывает выдающийся уровень игры в столь юном возрасте. За ним будущее футбола», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Колосков.

Ранее Вячеслав Колосков позитивно отозвался об игре сборной Испании на чемпионате Европы. При этом, по его мнению, в Англии также играют футболисты высокого класса, однако не все они в необходимой форме.

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#спорт
#евро
#футбол
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Кинопродюсер Тельнов назвал Соболева противоположностью «Зенита»
10 июля 2024, 17:26

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Болельщик «Зенита», экс-директор «Ленфильма», кинопродюсер Вячеслав Тельнов прокомментировал возможный переход форварда «Спартака» Александра Соболева к петербуржцам, отметив, что такое действие было бы весьма странным.
Он высказал мнение о том, что спортсмен в таком случае не усилил бы «Зенит».

«Не понимаю, почему обсуждается такой переход. Соболев — антипод «Зенита», играет в «Спартаке». Всё время майку за него рвал. Пусть играет за «Спартак». Если только «Зенит» хочет ослабить конкурентов. Но я не считаю Соболева сильным игроком. Странный персонаж для «Зенита», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Тельнов.

Ранее бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий, комментируя возможный переход футболиста Александра Соболева в «Зенит», призвал не сравнивать спортсмена с форвардом Артёмом Дзюбой.

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#спортсмен
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Колосков назвал игру Испании на Евро-2024 сказкой
10 июля 2024, 17:18

Фото: iStock/eyegelb

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков позитивно отозвался об игре сборной Испании на чемпионате Европы.
«Испания отличается от остальных участников турнира своей игрой. Никто не играет так. Футболисты нацелены на атаку и на завершение. Все как в гандболе — каждая атака чем-нибудь заканчивается. У всех испанских футболистов блестящая индивидуальная техника. Игра Испании — это сказка. Нет ни одного неразумного движения. Вообще ни одного!» — поделился в беседе с Metaratings.ru Колосков.

Он добавил, что в Англии также играют футболисты высокого класса, однако не все они в необходимой форме.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что лучшей командой на чемпионат Европы является сборная Испании.

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#испания
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Экс-глава «Локомотива» Смородская назвала лучшую команду на Евро-2024
10 июля 2024, 17:11

Фото: iStock/bergserg

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что лучшей командой на чемпионат Европы является сборная Испании.
«Мне очень понравилась Испания. Они не отчаивались. Даже когда Франция забила им, испанцы побежали и отыгрались довольно быстро. В Испании очень скоростные игроки, очень умный футбол, очаровательный дриблинг — это лучшая команда на Евро-2024», — прокомментировала в беседе с Metaratings.ru Смородская.

Специалист отметила, что хотела бы, чтобы вместо англичан с нидерландцами сыграли именно испанцы.

В то же время она назвала вылет Франции из чемпионата вполне закономерным.

Ранее сборная Испании одержала победу над командой Франции, став первым финалистом чемпионата Европы по футболу.

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#евро
#футбол
#испания
#спорт
#чемпионат
#победители
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Подмосковные легкоатлеты завоевали ещё пять медалей Кубка России
10 июля 2024, 13:56

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области в последний день Кубка России по лёгкой атлетике, сообщает персс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль в копилку подмосковной сборной принёс бегун Сергей Дубовский, одержавший победу на дистанции 1500 метров», — говорится в сообщении.
Серебряные медали завоевали представители Подмосковья Андрей Лукин в забеге на 200 метров с барьерами и Владимир Лысенко в забеге на 400 метров с барьерами, а также Владимир Панасенков в метании копья. В этой же категории бронзовую медаль выиграл ещё один подмосковный спортсмен — Дмитрий Тарабин.

Всего на Кубке Росси по лёгкой атлетике представители Московской области завоевали 16 наград, из которых три — высшей категории, восемь серебряных и пять бронзовых.

Соревнования проводились в Чебоксарах, в них приняли участие более 700 спортсменов из разных регионов России.

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#лёгкая атлетика
#кубок россии
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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Дзюдоисты и самбисты из Павловского Посада начали тренировки в Приэльбрусье
10 июля 2024, 10:34

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Спортсмены из Федерации восточных единоборств Павлово-Посадского городского округа прибыли на сборы в село Терскол в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба администрации подмосковного муниципалитета.
В Приэльбрусье борцов из Павловского Посада пригласил основатель спортивно-патриотического клуба «Слава» Вячеслав Тимошенко.

«Огромное спасибо нашему давнему другу и организатору спортивных сборов, создателю клубов дзюдо/самбо Вячеславу Петровичу Тимошенко за приглашение! Это человек, который объединяет коллективы и ежедневно своим примером делает нас лучше», — говорят спортсмены.
Лагерь борцов находится на высоты 3,7 тыс. метров. Павловопосадская команда тренируется каждый день с шести утра.

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#тренировки
#эльбрус
#дзюдо
#самбо
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Подмосковные спортсмены завоевали медали чемпионата России по гонкам с препятствиями
10 июля 2024, 09:20

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и бронзовую медали выиграли спортсмены из Московской области на чемпионате России по гонкам с препятствиями в дисциплине «дистанция 10 000-11 000 метров», сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль завоевала подмосковная спортсменка Ксения Моисеева. Она сумела преодолеть дистанцию за один час и шесть с половиной минут. Разница с результатом Регины Рахмангуловой из Ленинградской области, получившей по итогам соревнования серебряную медаль, составила одну минуту», — говорится в сообщении.
Бронзовую награду выиграл представитель Подмосковья Игорь Крючков с результатом 41 минута 46 секунд. Золотую медаль получил Егор Белоусов из Самарской области, преодолевший дистанцию за 41 минуту 25 секунд, а серебряную — Николай Бажанов из Татарстана с результатом 41 минута 41 секунда.

Чемпионат проводился в Санкт-Петербурге, в нём приняли участие 40 спортсменов из разных регионов России.

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#чемпионат россии
#санкт-петербург
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#подмосковье
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Испания стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу
Сборная Испании по футболу обыграла Францию и вышла в финал чемпионата Европы
10 июля 2024, 01:15

Фото: iStock/Rost-9D

Сборная Испании одержала победу над командой Франции, став первым финалистом чемпионата Европы по футболу.
Отмечается, что встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счётом 2:1. В испанской команде отличились Ламин Ямаль (21-я минута) и Дани Ольмо (25-я минута). У французов отличился Рандаль Коло-Муани (9-я минута).

Сборная Испании в пятый раз попадает в финал чемпионата Европы. До этого она трижды становилась победителем турнира (1964, 2008 и 2012), а в 1984 году проиграла команде Франции со счётом 0:2.

Наибольшее число финалов на чемпионатах Европы набрала сборная Германии, она шесть раз доходила до завершающего матча. Последний раз до финала они доходили в 2008 году.

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#футбол
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Российский теннисист Медведев одержал победу над первой ракеткой мира
Медведев вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв первую ракетку мира Синнера
10 июля 2024, 00:51

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Первая ракетка России Даниил Медведев впервые выиграл два матча а центральном корте Уимблдонского теннисного турнира.
Во вторник состоялась игра, по итогам которой Медведев одержал победу над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Игра, продолжавшаяся четыре часа, завершилась со счётом 6:7. В ходе встречи Синнер покидал площадку в сопровождении врачей.

Медведев поделился, что впервые выиграл два матча на центральном корте Уимблдона. По его словам, Синнера победить нелегко. Однако в какой-то момент его соперник почувствовал себя плохо. Как рассказал позднее Синнер, у него с утра было головокружение, которое продолжалось и во время матча. Однако, несмотря на уговоры врачей, он не решился пропустить четвертьфинал турнира Большого шлема.

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