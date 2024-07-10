Самый молодой гроссмейстер России будет получать стипендию Карякина

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин подписал соглашение о сотрудничестве с самым молодым гроссмейстером в истории России Иваном Землянским. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья. Иван стал первым шахматистом, который будет получать стипендию Карякина.
В мае на международном турнире Sharjah Masters в Объединённых Арабских Эмиратах 13-летний российский шахматист Землянский выполнил необходимую норму для получения статуса международного гроссмейстера. В таком юном возрасте это не удавалось ни одному из отечественных спортсменов.
Иван Землянский начал заниматься шахматами в дошкольном возрасте. В 3,5 года изучил первую книгу по шахматам, и родители записали его в шахматную школу. Является мастером ФИДЕ. Он смог стать гроссмейстером, не получая звания международного мастера.
Формально звание будет присвоено на ближайшем конгрессе ФИДЕ. Ранее рекорд принадлежал выступавшему за Россию Анишу Гири, который получил звание в 14 лет.
Как напомнили в министерстве, недавно Землянский обыграл в онлайн-матче из двух партий экс-чемпиона мира Магнуса Карлсена.
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«Нужно поддерживать молодых шахматистов на взлёте перед успешной карьерой. В этот момент очень важно, чтобы у них были возможности для дальнейших тренировок и совершенствования, участия в турнирах, чтобы от шахмат ничего не отвлекало, в том числе финансовые моменты. Я лично и Федерация шахмат Московской области настроены на долгосрочное сотрудничество», – отметил Карякин.
Иван Землянский начал заниматься шахматами в дошкольном возрасте. В 3,5 года изучил первую книгу по шахматам, и родители записали его в шахматную школу. Является мастером ФИДЕ. Он смог стать гроссмейстером, не получая звания международного мастера.
Формально звание будет присвоено на ближайшем конгрессе ФИДЕ. Ранее рекорд принадлежал выступавшему за Россию Анишу Гири, который получил звание в 14 лет.
Как напомнили в министерстве, недавно Землянский обыграл в онлайн-матче из двух партий экс-чемпиона мира Магнуса Карлсена.
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Лора Луганская