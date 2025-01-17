Названы клубы РПЛ, которые нуждаются в усилении

Фото: istockphoto/FotografieLink
Все клубы Российской Премьер-лиги нуждаются в усилении, а на трансферном рынке образовалось затишье, заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. По его мнению, последнее время не произошло ни одного серьезного перехода, который мог бы усилить какую-либо команду.
«Это касается и пяти ведущих клубов. Непонятно, в чем причина такой политики. Но ясно, что всем нужно усиление, в том числе «Зениту» и «Краснодару». А пока мы видим тишину. Будем ждать. Может, что-то и проявится, но пока мы видим полную инертность и затишье», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.Напомним, первое трансферное окно РПЛ в этом году откроется 23 января, а первый весенний тур чемпионата пройдет 28 февраля и начнется с игры «Динамо» Мх – «Локомотив».
В турнирной таблице лиги на первом месте сейчас располагается «Краснодар», на втором «Зенит», на третьем — «Спартак». Клубы набрали 39, 39 и 37 очков соответственно.
Читайте также:
Стали известны шансы Джикии вернуться в «Спартак»
Футболист Валерий Царукян заявил о родстве с бойцом UFC Арманом Царукяном
Угальде сравнили с Марадоной и Пеле
Данил Пономарев