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Названы клубы РПЛ, которые нуждаются в усилении

Колосков: все клубы РПЛ нуждаются в усилении
Фото: istockphoto/FotografieLink

Фото: istockphoto/FotografieLink

Все клубы Российской Премьер-лиги нуждаются в усилении, а на трансферном рынке образовалось затишье, заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. По его мнению, последнее время не произошло ни одного серьезного перехода, который мог бы усилить какую-либо команду.
«Это касается и пяти ведущих клубов. Непонятно, в чем причина такой политики. Но ясно, что всем нужно усиление, в том числе «Зениту» и «Краснодару». А пока мы видим тишину. Будем ждать. Может, что-то и проявится, но пока мы видим полную инертность и затишье», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, первое трансферное окно РПЛ в этом году откроется 23 января, а первый весенний тур чемпионата пройдет 28 февраля и начнется с игры «Динамо» Мх – «Локомотив».



В турнирной таблице лиги на первом месте сейчас располагается «Краснодар», на втором «Зенит», на третьем — «Спартак». Клубы набрали 39, 39 и 37 очков соответственно.

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#спартак
#рпл
#игры
#краснодар
#футбол
Всероссийский турнир по бадминтону в Подмосковье принял более 600 участников
17 января 2025, 13:52

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Более 600 спортсменов приняли участие в всероссийских соревнованиях по бадминтону «Новогодний волан», которые состоялись в спорткомплексе «Борисоглебский» в подмосковном Раменском, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участниками соревнований стали представители разных регионов России, среди них были члены национальной сборной, победители региональных и всероссийских чемпионатов», — говорится в сообщении.
В мужском одиночном разряде золотую медаль завоевал подмосковный спортсмен Артур Печенкин. На вторую ступень пьедестала поднялся ещё один представитель Подмосковья — Владислав Добычкин. А третье место разделили Никита Мулеев из Татарстана и Дмитрий Клименко из Санкт-Петербурга.

В женском одиночном разряде золото взяла Евгения Косецкая из Татарстана, серебро — Галина Мезенцева из Башкортостана, а бронзу — представительницы Москвы Дарья Потапова и Александра Чушкина.
В мужском парном разряде лучшими стали Артур Печенкин из Подмосковья и Александр Зинченко из Москвы, в женском — спортсменки из Санкт-Петербурга Алёна Яковлева и Анастасия Боярун, а в смешанном — москвичи Виктория Воробьева и Александр Зинченко.

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Названы клубы РПЛ, которые нуждаются в усилении

Тренер Магомедов: Омаров выйдет на бой с Сулеймановым в своей лучшей форме

Биатлонист Латыпов: нельзя зацикливаться на отсутствии крупных соревнований
#спорт
#соревнования
#турнир
#раменское
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Тренер Магомедов: Омаров выйдет на бой с Сулеймановым в своей лучшей форме
17 января 2025, 12:43

Фото: iStock/RuslanShevchenko

Российский тренер Сухраб Магомедов заявил, что чемпион ACA в полулегком весе Ислам Омаров выйдет на бой с бывшим обладателем титула Алиханом Сулеймановым в своей лучшей форме. По его словам, после победы в Гран-при боец не дает себе никаких поблажек.
«Мы проходим сборы, готовимся утром и вечером. Мы будет готовы на 100 процентов к Сулейманову. Нигде и ни в чем себе Омаров уступки не делает», — рассказал он в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, поединок Омарова и Сулейманова пройдет 22 февраля в Москве. Первый боец имеет 13 побед и 0 поражений, второй — 16 побед и 3 поражения, одно из которых от Омарова в 2023 году.

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#интервью
#спорт
#бокс
#борьба
#тренировки
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Биатлонист Латыпов: нельзя зацикливаться на отсутствии крупных соревнований
17 января 2025, 12:41

Фото: iStock/vlado85rs

Не стоит зацикливаться на том, что российские биатлонисты не могут участвовать в крупных соревнованиях, лучше искать положительные моменты в сложившейся ситуации. Об этом заявил биатлонист Эдуард Латыпов, отметив, что спортсменам стоит быть готовым ко всем возможным исходам.
«Стало ли в этом сезоне проще, чем год назад, или сложнее? Если вы имеете в виду мотивацию, она всегда есть. Это ведь зависит от того, какие ты цели перед собой ставишь. Когда есть цель стать в чем-то лучше, сильнее, это в любом случае толкает вперед», — поделился Латыпов в интервью RT.
В то же время перспективы российского спорта в условиях бана оценил и игрок мини-футбольной команды «Норильский никель» и сборной России Нандо. В беседе с Metaratings.ru футболист подчеркнул, что чемпионат стал сильнее, так как у команд появилось больше времени на подготовку и тренировки.
«У болельщиков пропал интерес к российскому футзалу? Согласен. Раньше были более полные трибуны. В мире неприятная ситуация, это тоже могло повлиять на болельщиков. Сейчас мало ходят на футзал», — пояснил Нандо.
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#медали
#интервью
#тренировки
#чемпионат
#футболист
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Стали известны шансы Джикии вернуться в «Спартак»
Экс-замгендиректора «Спартака» Кузьмичев: возвращение Джикии в клуб маловероятно
17 января 2025, 12:35

Фото: istockphoto/FotografieLink

Бывший заместитель генерального директора ФК «Спартак» Владимир Кузьмичев оценил шансы игрока «Химок» Георгия Джикии. По его мнению, такой исход маловероятен из-за негативных комментариев обеих сторон во время ухода футболиста от «красно-белых», однако Джикия может уйти в другой клуб.
«Для любого амбициозного игрока «Химки» — это не предел мечтаний. Если будут предложения, которые устроят все стороны, то Джикия рассмотрел бы такой вариант. В том числе Георгий будет рассматривать и зарубежные варианты. Летом это было возможно, но, к сожалению, не сложилось», — поделился Кузьмичев в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, в годы игры за «Спартак» Георгий Джикия стал чемпионом России, обладателем кубка и Суперкубка страны. За клуб он сыграл 215 матчей и забил 5 голов.

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Футболист Валерий Царукян заявил о родстве с бойцом UFC Арманом Царукяном
17 января 2025, 12:33

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян заявил о возможном родстве с известным бойцом UFC Арманом Царукяном.
По его словам, некоторые родственники рассказывали ему об общей родне из одного села.
«Кто-то в семье говорит, что мы родня. Говорят, что наши родственники были из одного села. Трудно сказать, пока оставим этот вопрос. Я склоняюсь к тому, что родства нет. Просто так получилось, что мы однофамильцы. Например, в Армении еще есть Гагик Царукян», — отметил футболист в беседе с «РБ Спорт».
Царукян добавил, что несмотря на то, что он родился в Ставрополье, а Арман в Грузии, его родня тоже происходит из тех мест, потому и появились предположения о возможном родстве.

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#спорт
#уход
#футболист
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#бокс
#борьба
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Слова Фьюри о завершении карьеры назвали блефом
Чемпион WBA Asia Сосулин назвал блефом слова Фьюри о завершении карьеры
17 января 2025, 12:30

Фото: iStock/maria zheleznova

Чемпион WBA Asia в среднем весе россиянин Павел Сосулин прокомментировал заявление Тайсона Фьюри о завершении карьеры. По его мнению, британец в очередной раз блефует, потому общественность отнеслась спокойно к этим словам.
«Это большой бизнес, в котором большие деньги. Вот они и играют в какие-то игры. В трилогии с Александром Усиком нет смысла. Она попросту неинтересна, в том числе и самому Усику. Он двигается дальше. А вот вывеска Фьюри — Джошуа очень хорошая», — поделился Сосулин в беседе с RT.
Тем временем появилась новая информация о бое полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева с чемпионом Алексом Перейрой. Как рассказал тренер Сухраб Магомедов в интервью MMA.Metaratings.ru, вокруг поединка продолжаются разговоры, однако даты по-прежнему нет.
«На протяжении нескольких лет нам обещают титульный бой. Перед нами только преграда в лице Перейры. Он бегает, и они понимают, что Алекс не победит Магомеда. Его единственный шанс – попасть. Больше у Перейры ничего нет», — пояснил Магомедов.
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#интервью
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Подмосковные рапиристки завоевали две медали на первенстве России
17 января 2025, 11:33

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную и бронзовую медали завоевали рапиристки из Московской области на первенстве России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Представительница Подмосковья Айла Мамедова заняла второе место в личных состязаниях рапиристок. Ещё одна подмосковная спортсменка — Милана Левчук — в той же категории поднялась на третью ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.

Айла Мамедова и Милана Левчук (фото: пресс-служба Минспорта МО)

В министерстве напомнили, что ранее на первенстве России по фехтованию представители Московской области завоевали пять медалей на соревнованиях шпажистов. В целом в копилке подмосковной команды на сегодняшний день одна золотая медаль, две серебряные и четыре бронзовые.

Первенство России по фехтованию проходит с 11 по 20 января, в нём принимают участие свыше 700 спортсменов из 35 российских регионов.

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#фехтование
#московская область
#подмосковье
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В округе Люберцы открыли шестой ФОК
17 января 2025, 10:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Шестой по счёту физкультурно-оздоровительный комплекс открыли на территории городского округа Люберцы — на территории стадиона «Балятино» в посёлке Октябрьский, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Строительство ФОКа заняло менее восьми месяцев. Здесь будут работать секции футбола, волейбола, баскетбола, художественной гимнастики, танцам и пр. Отмечается, что жители смогут посещать спортивные секции на льготных условиях в рамках программ «Добрый час» и «Активное долголетие». Пропускная способность ФОКа составляет 5 тысяч человек в месяц», — говорится в сообщении.
Новый ФОК, как и шесть предыдущих в округе Люберцы, построен в рамках государственно-частного партнёрства.

Отмечается, что в настоящее время в округе ведётся строительство ещё двух ФОКов — на территории лицея №12 и школы №6.

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#минспорта мо
#фок
#люберцы
#строительство
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Конькобежцы Подмосковья взяли ещё 5 медалей Кубка России и всероссийского турнира
17 января 2025, 10:25

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области в предпоследний день этапа Кубка России и всероссийских соревнований на призы заслуженного мастера спорта А. В. Кибалко, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую медаль Кубка России завоевал представитель Московской области Михаил Казелин в забеге на 1000 метров среди мужчин. Второе место занял конькобежец из Санкт-Петербурга, а на третью ступень пьедестала почёта поднялся алтайский спортсмен», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль Кубка России принесла в копилку подмосковной сборной Елена Еранина по итогам забега на дистанции 1000 метров. Кроме того, ещё одну бронзу получили за командный забег на восемь кругом среди мужчин представители Московской области Илья Иванов, Даниил Чмутов и Максим Шарапов.

На всероссийских соревнованиях золотую и бронзовую медали завоевали в заезде на 1000 м среди юниоров 18-19 лет подмосковные спортсменки Мария Сыряная и Мария Логинова соответственно.

Всего в настоящее время сборная Подмосковья заработала на соревнованиях 15 медалей: пять высшего достоинства, три серебряных и семь бронзовых.

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#минспорт мо
#минспорта мо
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#соревнования
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#подмосковье
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