Стали известны шансы Джикии вернуться в «Спартак»

Фото: istockphoto/FotografieLink
Бывший заместитель генерального директора ФК «Спартак» Владимир Кузьмичев оценил шансы игрока «Химок» Георгия Джикии. По его мнению, такой исход маловероятен из-за негативных комментариев обеих сторон во время ухода футболиста от «красно-белых», однако Джикия может уйти в другой клуб.
«Для любого амбициозного игрока «Химки» — это не предел мечтаний. Если будут предложения, которые устроят все стороны, то Джикия рассмотрел бы такой вариант. В том числе Георгий будет рассматривать и зарубежные варианты. Летом это было возможно, но, к сожалению, не сложилось», — поделился Кузьмичев в беседе с «РБ Спорт».Напомним, в годы игры за «Спартак» Георгий Джикия стал чемпионом России, обладателем кубка и Суперкубка страны. За клуб он сыграл 215 матчей и забил 5 голов.
Читайте также:
Футболист Валерий Царукян заявил о родстве с бойцом UFC Арманом Царукяном
Корчагин заявил, что юношескую и молодежную сборные допустят на мировую арену
Угальде сравнили с Марадоной и Пеле
Данил Пономарев