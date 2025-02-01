Названы лучшие боксеры в истории России

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Южноафриканский боксер Табисо Мчуну назвал пять лучших боксеров в истории России. По его мнению, таковыми являются Денис Лебедев, Евгений Тищенко, Сергей Ковалев, Константин Цзю и Артур Бетербиев.
«Я назову Дениса Лебедева. Евгений Тищенко – олимпийский чемпион. Проблема в том, что я не помню имен. Если вы мне их подскажете, тогда я кого-нибудь вспомню. <…> Сергей Ковалев? Да, конечно! Выдающийся боксер. Как я мог о нем забыть? Константин Цзю? Да, точно! Его сын до сих пор боксирует, хороший боксер. <…> Бетербиев! Кстати, я с ним боксировал, кажется, в 2006 году на Всемирных играх по любителям. <…> Он один из лучших боксеров нашего времени», — поделился он в интервью MMA.Metaratings.ru.Напомним, за спиной у Табисо Мчуну 23 победы и семь поражений. В 2019 году он одержал победу над Денисом Лебедевым, в 2021 году — над Евгением Тищенко. Впереди у южноафриканца бой с Муслимом Гаджимагомедовым.
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