Семин оценил шансы «Динамо» на победу в РПЛ

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ФК «Динамо» может бороться за чемпионство в РПЛ, если правильно проведет подготовку и избавиться от проблем с обороной, которые возникают после нападений. Об этом заявил бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.
«У «Динамо» есть свой стиль, и это мне нравится. Команда очень сильно нацелена на атаку, но есть и минусы. После атакующих действий они пропускают быстрые атаки соперников. Когда они уберут эту проблему, будет значительно больше очков», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.Семин также подчеркнул, что для устранения этой проблемы «Динамо» не придется искать новых игроков. По его мнению, в команде достаточно квалифицированных спортсменов на каждой из позиции.
Напомним, на зимнюю паузу «Динамо» ушло с 35 баллами и четвертым местом в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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